¿Cuánto demora en viajar un F-16 desde Arica a Punta Arenas?

24 sept. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el pasado lunes 21, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) está realizando un entrenamiento de alta exigencia que se extenderá durante unos 20 días en la zona más austral de nuestro país.

Esto ha puesto los ojos de la ciudadanía en los cinco cazas F-16 Block 50 que arribaron a la Base Aérea Chabunco en Punta Arenas para probar sus capacidades aeronáuticas de primer nivel.

Además de la relevancia y de los registros que ha dejado este entrenamiento, la velocidad de estas aeronaves cumple una función estratégica fundamental: conectar la vasta geografía chilena en tiempo récord.

¿Cuánto demora en volar un F-16 desde Arica a Punta Arenas?

La ciudad de Punta Arenas, ubicada en la región de Magallanes, es una de las zonas de nuestro país que más han dado que hablar en el último tiempo. No solo por la belleza de sus paisajes, sino también por su inmenso valor estratégico para la soberanía nacional.

De acuerdo con lo anterior, surge la duda sobre cuánto puede demorar un F-16 en llegar a la ciudad ubicada en Magallanes si parte desde Arica, que está situada en el extremo norte del país, en la región de Arica y Parinacota:

Tiempo de vuelo estimado : Un F-16 puede cubrir el trayecto entre Arica y la Región de Magallanes (Punta Arenas) en aproximadamente 4 horas y 20 minutos a velocidad de crucero eficiente (en línea recta). En comparación, un vuelo comercial de pasajeros toma alrededor de 6 horas y 40 minutos , considerando las escalas, ya que no existe una ruta comercial directa en avión.





: Un F-16 puede cubrir el trayecto entre Arica y la Región de Magallanes (Punta Arenas) en aproximadamente (en línea recta). En comparación, un vuelo comercial de pasajeros toma alrededor de , considerando las escalas, ya que no existe una ruta comercial directa en avión. Velocidad de combate : A máxima capacidad y usando la postcombustión, el F-16 supera Mach 2 (más de 2.100 km/h), lo que reduciría drásticamente el tiempo de traslado en caso de una emergencia táctica a cerca de dos horas.





: A máxima capacidad y usando la postcombustión, el F-16 supera Mach 2 (más de 2.100 km/h), lo que reduciría drásticamente el tiempo de traslado en caso de una emergencia táctica a cerca de dos horas. Distancia geográfica: La ruta directa que puede hacer un F-16 comprende cerca de 3.850 kilómetros, atravesando la compleja geografía del territorio continental e insular chileno.





Autonomía y alcance: Aunque volar a velocidad máxima incrementa el consumo de combustible, la FACh cuenta con capacidad de reabastecimiento en vuelo mediante aviones tanquero KC-135 Stratotanker. Esto le permite realizar despliegues directos hasta el extremo austral sin necesidad de escalas intermedias.

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