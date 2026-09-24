Detectan a hombre copiando en examen para obtener licencia de conducir: Video muestra el sofisticado sistema que utilizó

24 sept. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo caso de una persona que intentaba copiar durante el examen teórico para obtener la licencia de conducir fue detectado al interior de la municipalidad de Cerrillos.

Según informó el municipio, el postulante fue sorprendido in fraganti mientras utilizaba dispositivos electrónicos para registrar las preguntas y recibir las respuestas.

Este sería el caso número 11 detectado en dependencias municipales. A comienzos de septiembre ya se habían identificado otros dos episodios.

Le cobraron $480 mil para "soplarle" las respuestas

De acuerdo con un video difundido por la municipalidad, a la persona le cobraron $480.000 para recibir las respuestas del examen. Y hasta ese momento, había pagado $240.000.

El postulante fue sorprendido utilizando una cámara y dispositivos auriculares destinados a recibir las respuestas durante la prueba, que le dictaba otra persona que se encontraba en el exterior del recinto.

Sofisticado sistema

El sistema incluía un polerón modificado con un bolsillo falso, donde se ocultaba una cámara para registrar el examen en el computador.

La cámara transmitía las imágenes a través de un pequeño módem con wifi, lo que permitía enviar las preguntas hacia el exterior.

Desde afuera, otra persona mantenía una llamada permanente con quien rendía la prueba. El teléfono estaba conectado mediante Bluetooth a un intercomunicador instalado en su oído.

La municipalidad informó que el alcalde Johnny Yáñez se encontraba en el lugar junto a equipos de Seguridad Pública, mientras se esperaba la llegada de Carabineros para realizar el procedimiento de rigor.

Al momento de registrar el video, aún buscaban a la persona que entregaba las respuestas.