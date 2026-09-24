"Se lo compró a la semana": Nicolás Solabarrieta revela la "envidiosa" acción de Luis Mateucci

24 sept. 2026 - 14:17 hrs.

Una conversación sobre el look de Manu González terminará con una inesperada revelación de Nicolás Solabarrieta sobre Luis Mateucci en el capítulo de este jueves de “Volverías con tu ex? 2”.

Todo comenzará cuando Flavia y Mateucci se burlen del atuendo de Manu, quien aparecerá con una jardinera con dibujos y estampados, además de unas llamativas Crocs amarillas.

Al enterarse de las burlas, Nicolás se quedará conversando con Manu y Austin. En ese momento, Manu calificará a Mateucci de “envidioso” y Solabarrieta recordará un episodio que ambos habrían vivido después de salir del reality.

El auto que Nicolás quería comprar

Nicolás contará que en 2024, cuando se había vuelto cercano a Mateucci, estaba interesado en un automóvil que le gustaba mucho: un M440.

“En 2024, cuando habíamos salido del reality, cuando nos hicimos muy cercanos, había un auto que a mí me encantaba, el M440, y yo lo venía viendo, pero costaba... estaba caro”, relatará.

El hijo de Fernando Solabarrieta explicará que posteriormente se reunió con el argentino para entrenar y, durante ese encuentro, volvió a comentarle que estaba mirando el vehículo.

“Y un día nos juntamos con Luis a entrenar y terminamos y le digo: ‘Hermano, estoy viendo este auto, me gusta un montón’. Y se lo compró a la semana”, revelará.

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