Emilia Dides rompe el silencio ante rumores sobre Sammis Reyes y comparte mensaje para su pareja

23 sept. 2026 - 23:10 hrs.

Emilia Dides se refirió a los rumores que han circulado durante los últimos días en torno a su relación con Sammis Reyes, luego de que distintos comentarios en medios de farándula apuntaran a un supuesto distanciamiento entre ambos y posteriormente surgieran especulaciones sobre una eventual infidelidad.

En medio de estas versiones, la cantante publicó una fotografía junto a Reyes en sus historias de Instagram y le dedicó un mensaje, dando a entender que la relación continúa estable.

“Si de algo estoy segura, pero sobre todo tranquila, es que dentro de tu corazón no hay maldad“, escribió Dides, para luego cerrar el mensaje con un “te amo”.

Emilia Dides ya había hablado de su relación

La publicación de la cantante se produjo después de que, durante la noche del lunes, Emilia Dides fuera consultada por su relación con Sammis Reyes en el programa Fiebre de Canto.

En aquella oportunidad, la artista abordó brevemente el tema y aseguró que ambos estaban bien y que continuaban juntos.

Ahora, con la fotografía compartida en redes sociales y el mensaje dirigido a su pareja y padre de su hija, Dides volvió a referirse públicamente a las especulaciones que han circulado durante los últimos días.

Emilia Dides

Sammis Reyes también reaccionó a los rumores

Sammis Reyes, por su parte, también abordó la situación durante esta tarde y recurrió a la fe para referirse a las especulaciones que han surgido en torno a su familia.

“Dios, por favor, protege a mi mujer y a mi hija de todo esto… Yo puedo soportar cualquier obstáculo que pongas en mi camino, pero, por favor, no dejes que nada le pase a mi familia”, señaló.

Posteriormente, el deportista también cuestionó a quienes han difundido los rumores sobre su relación.

“Estas personas no saben lo que hacen“, manifestó.