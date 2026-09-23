Hospitalizan a Reinaldo Sánchez: Presidente de Wanderers se encuentra "muy delicado" y con pronóstico reservado

23 sept. 2026 - 23:48 hrs.

¿Qué pasó?

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers y expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), se encuentra internado en estado crítico y con pronóstico reservado en las dependencias de la Clínica Reñaca.

Según información de Radio Bío Bío, el dirigente permanece “muy delicado, bajo reserva y de máxima gravedad” en el recinto hospitalario.

La extensa relación de Reinaldo Sánchez con Santiago Wanderers

Sánchez fue presidente de Santiago Wanderers entre 1992 y 2001, aunque su vínculo con el cuadro de Valparaíso se remonta a varios años antes.

En 1976, el dirigente se hizo socio del club, iniciando así una relación que posteriormente lo llevaría a ocupar la presidencia de la institución.

Su etapa al frente de Santiago Wanderers terminó en 2001, cuando asumió como presidente del fútbol chileno en la ANFP.

Sánchez permaneció en ese cargo hasta 2006, año en que finalizó su mandato al frente del organismo rector del fútbol profesional chileno.

Reinaldo Sánchez retomó el poder en Wanderers

En 2021, Reinaldo Sánchez volvió a asumir un rol de máxima relevancia en Santiago Wanderers, luego de convertirse en el máximo controlador de las acciones del club. Tras esto, retomó la presidencia de la institución de Valparaíso.