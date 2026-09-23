Río atmosférico categoría 4: Estas son las comunas que han decidido suspender las clases para este jueves

23 sept. 2026 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

El río atmosférico categoría 4 que afecta a la zona sur del país ya generó las primeras suspensiones de clases para este jueves 24 de septiembre.

Según explicó el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, existe más de un 90% de probabilidad de que el fenómeno se comporte como un "evento extremo" entre las regiones de Los Ríos y La Araucanía, mientras que en el Biobío la probabilidad se mueve entre un 80% y 90%.

De acuerdo con el especialista, el sistema se desplaza lentamente hacia el norte, lo que favorece la persistencia de las lluvias y permite que el fenómeno también impacte a sectores de la zona centro-sur. En Corral, región de Los Ríos, ya se acumulan 123 milímetros en solo 18 horas, mientras que también se registran precipitaciones en Pucón y Temuco

Ante este panorama, distintos municipios de la zona afectada comenzaron a anunciar la suspensión de la jornada escolar como medida preventiva, resguardando la seguridad de los estudiantes, equipos educativos y familias de sus comunas.

Comunas que suspendieron las clases para este jueves 24 de septiembre:

Freire (región de La Araucanía): colegios municipales y jardines infantiles VTF.

(región de La Araucanía): colegios municipales y jardines infantiles VTF. Pitrufquén (región de La Araucanía): establecimientos municipales, jardines infantiles y salas cuna.

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