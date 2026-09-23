¿Cuánto ganan los atletas chilenos por ganar una medalla en los Juegos Odesur?

23 sept. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

La delegación chilena continúa sumando triunfos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un balance de 110 medallas acumuladas, 32 de ellas de oro, según el cómputo del Instituto Nacional del Deporte (IND) registrado a las 15:30 horas de este miércoles 23 de septiembre, los deportistas nacionales buscan acercarse al registro obtenido en Asunción 2022, a solo días de que finalicen las competencias el próximo 26 de septiembre.

Más allá del logro deportivo, colgarse una medalla en este evento implica un importante estímulo económico. Para esta edición, el IND dispuso una inversión superior a los $1.460 millones para financiar premios por desempeño y seguros de la delegación, según datos revelados por La Tercera.

Premios por logro: El incentivo directo por la medalla de oro

En cuanto a las recompensas monetarias inmediatas, el Estado otorga incentivos en dinero únicamente a quienes consigan la medalla de oro.

Para las competencias en disciplinas individuales, el premio asciende a 100 UTM (más de $7,1 millones), mientras que en los deportes colectivos se entrega un pozo de 200 UTM (más de $14,3 millones) que se distribuye entre los integrantes del equipo, de acuerdo a la información publicada por el citado medio.

La Beca Proddar: Un sueldo mensual proyectado hasta 2030

El beneficio más significativo a largo plazo para los atletas que destacan en los Odesur es el acceso o la actualización de la Beca Proddar, un ingreso mensual fijo financiado por el IND que se extiende según la presea obtenida:

Medalla de oro individual : Asegura un monto mensual de $1.460.223 durante cuatro años (hasta 2030, acumulando más de $70 millones por deportista).

individual durante cuatro años (hasta 2030, por deportista). Medalla de oro colectiva : Otorga $911.828 mensuales por atleta durante cuatro años.

: por atleta durante cuatro años. Medalla de plata : Entrega una asignación mensual de $1.155.559 en pruebas individuales y de $789.962 en colectivas , en ambos casos por el periodo de un año.

: Entrega una asignación mensual de y de , en ambos casos por el periodo de un año. Medalla de bronce: Contempla un aporte de $911.828 mensuales por un año, destinado exclusivamente a deportistas de categoría juvenil.

A estos montos se suma la cobertura del Seguro de Accidentes y Asistencia en Viaje financiado por el organismo estatal para los 533 deportistas que representan al país, garantizando atención médica especializada ante eventuales lesiones durante el ciclo competitivo.

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