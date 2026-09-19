¡Histórico! Team Chile femenino de vóleibol consigue inédito oro en los Juegos Suramericanos 2026

19 sept. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

La selección chilena femenina de vóleibol hizo historia este sábado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de quedarse con la medalla de oro tras vencer a Paraguay por 3-0.

Las nacionales dominaron el encuentro desde el inicio y se impusieron con parciales de 25-13, 25-11 y 25-12, cerrando de esta manera una campaña perfecta en la competencia.

El equipo dirigido por Eduardo Guillaume llegó al duelo decisivo tras derrotar a Venezuela, Colombia y Argentina, resultados que le permitieron mantenerse invicto durante el torneo.

El triunfo ante Paraguay significó, además, un hito para la disciplina, ya que es la primera vez que el vóleibol femenino chileno consigue una medalla de oro en unos Juegos Suramericanos.

Con esta conquista, las denominadas “Guerreras Rojas” sumaron una nueva presea dorada para la delegación nacional en Santa Fe y alcanzaron el oro número 22 del Team Chile en esta edición de los Juegos Suramericanos.

La victoria también aseguró para la selección chilena la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.