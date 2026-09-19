¿Quiénes no tienen derecho al Bono por hijo?

19 sept. 2026 - 20:00 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio que busca incrementar la pensión de las mujeres por cada hijo nacido vivo o adoptado. Sin embargo, no todas las madres pueden acceder al aporte, ya que existen restricciones según su situación previsional.

¿Quiénes no tienen derecho al aporte?

Una de las principales exclusiones son las mujeres que reciben una pensión de las ex Cajas de Previsión y las pensionadas de CAPREDENA y DIPRECA.

Tampoco pueden recibir el aporte las mujeres que se pensionaron antes del 1 de julio de 2009, fecha desde la cual comenzó a aplicarse este beneficio.

En cambio, sí pueden recibirlo aquellas afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión a partir del 1 de julio de 2009; también quienes sean titulares de una Pensión Garantizada Universal (PGU).

Para solicitarlo, además, se exige tener 65 años o más y haber sido madre de al menos un hijo nacido vivo o adoptado.

Otro requisito es la residencia: se deben acreditar al menos 20 años viviendo en Chile, continuos o discontinuos desde los 20 años de edad, además de cuatro años de residencia dentro de los cinco años anteriores a la solicitud.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo, el cual equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales (para quienes trabajen y tengan entre 18 y 65 años). Se calcula de la siguiente forma:

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil) .

. Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

El aporte no se entrega como un pago directo al momento de tener un hijo: se incorpora a la pensión cuando la beneficiaria cumple las condiciones para acceder a él.

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