Subsidio DS1: ¿Cuánto es el ahorro mínimo que necesito para postular?

19 sept. 2026 - 18:00 hrs.

El Estado les da la posibilidad a familias chilenas de acceder al sueño de la casa propia gracias al Subsidio DS1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que consiste en un aporte monetario que se entrega para la compra de una vivienda.

Cabe tener en cuenta que este subsidio se organiza en tres tramos, cada uno con sus propios requisitos —como el nivel de ahorro necesario para postular— y con montos que varían según el tramo correspondiente.

¿Cuál es el ahorro mínimo que necesito para postular al Subsidio DS1?

Dependiendo del propósito para el que se quiere usar el beneficio habitacional, cada uno de sus tramos exige un ahorro mínimo distinto. En detalle:

Compra de vivienda nueva o usada

Tramo 1: 30 UF (cerca de $1.229.000).

Tramo 2: 40 UF (alrededor de $1.638.000).

Tramo 3: 80 UF (aproximadamente $3.277.000).

Construcción de vivienda en sitio propio o densificación predial

No existe el tramo 1 para este propósito.

Tramo 2: 30 UF (cerca de $1.229.000).

Tramo 3: 50 UF (alrededor de $2.048.000).

Cabe tener en cuenta que los montos son aproximados y corresponden al valor de la UF al sábado 19 de septiembre de 2026.

El proceso de postulación más reciente culminó el pasado 30 de junio, y a la fecha no se han abierto nuevas convocatorias, por lo que aquellos que no alcanzaron a postular en junio deberán esperar a la próxima fecha de postulación, que será anunciada por el Minvu.

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