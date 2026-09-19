Bomberos de Viña del Mar despide a hermano de Daniel Fuenzalida tras 33 años de servicio "tras su lucha contra una enfermedad"

19 sept. 2026 - 18:20 hrs.

El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar despidió a Luis Felipe Fuenzalida Ferdinand, Bombero Honorario e integrante de la Octava Compañía, quien falleció durante esta jornada a los 59 años "tras su lucha contra una enfermedad".

Felipe ingresó a la institución el 10 de junio de 1991, cuando tenía 23 años, dando inicio a una trayectoria que se extendió por 33 años de servicio.

Durante su trayectoria bomberil desempeñó distintas responsabilidades, entre ellas Tesorero de Compañía, Consejero de Compañía, Consejero de Disciplina y Tesorero General del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

En diciembre de 2023 recibió el Quinto Premio del Cuerpo por 30 años de servicio, reconocimiento que además le confirió la calidad de Hijo Ilustre de Viña del Mar por parte de la Municipalidad.

“Ante esta dolorosa y prematura partida”, el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar hizo llegar sus “más sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, además del director de la Octava Compañía y, por su intermedio, “a toda la familia octavina, que hoy despide nuevamente a uno de los suyos”.

Desde la institución también destacaron el vínculo construido durante sus años de servicio y señalaron: “Remecidos y con profundo pesar acompañamos a quienes compartieron junto a Felipe sus años de servicio, compañerismo y compromiso con nuestra institución”.

El comunicado concluyó recordando a Fuenzalida como parte de la Octava Compañía, tras una trayectoria marcada por sus responsabilidades dentro del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y sus 33 años de servicio a la comunidad.

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