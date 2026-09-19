Oficial | La distancia exacta que deben tener los postes en las veredas y la trampa vial prohibida en calles

19 sept. 2026 - 19:19 hrs.

En el diseño de las ciudades contemporáneas, el conflicto por el uso del espacio público entre peatones y vehículos motorizados es permanente. Para resguardar las veredas de autos mal estacionados y ordenar el tránsito en paseos peatonales, las comunas recurren habitualmente a la instalación de bolardos metálicos o pilares de hormigón en los bordes de las aceras.

No obstante, la falta de criterio técnico en algunas intervenciones barriales provoca dos problemas comunes: postes colocados tan juntos que impiden el paso de coches de niños y sillas de ruedas, o bien la instalación arbitraria de bloques horizontales de estacionamiento en plena calle de circulación.

En este artículo desglosamos las especificaciones normativas del Manual de Señalización de Tránsito sobre la separación obligatoria de topes verticales y la prohibición absoluta de colocar topes de rueda horizontales en cualquier vía pública.

¿Qué distancia obligatoria deben guardar los bolardos en la acera?

Los dispositivos que la ciudadanía conoce como bolardos están clasificados oficialmente bajo el nombre de topes vehiculares verticales. Su objetivo es impedir el ingreso, detención o estacionamiento de automóviles en veredas y paseos exclusivos para transeúntes.

Para asegurar una accesibilidad universal efectiva sin comprometer la seguridad peatonal, la norma define medidas precisas:

Deben situarse de forma paralela a la línea de solera (bordillo), a una distancia obligatoria de entre 30 y 50 centímetros respecto de ella.

respecto de ella. La distancia máxima permitida entre dos bolardos contiguos no puede exceder bajo ninguna circunstancia los 1,5 metros (150 centímetros) .

. Esta separación de 1,5 metros está calculada para bloquear físicamente el ancho de cualquier automóvil estándar, permitiendo al mismo tiempo el paso cómodo y fluido de personas con movilidad reducida, sillas de ruedas y coches de guagua.

Su altura sobre la vereda debe ser de al menos 60 centímetros y su diámetro no puede ser inferior a 60 milímetros, garantizando que el conductor los distinga con claridad desde su puesto de mando.

¿Por qué los topes horizontales de estacionamiento no pueden usarse en calles?

En el extremo opuesto se sitúan los topes vehiculares horizontales: piezas prismáticas alargadas, de color negro con franjas amarillas o blancas y una altura igual o superior a 6 centímetros, diseñadas para frenar los neumáticos en aparcamientos.

Sobre este elemento, la regulación técnica del Estado emite una prohibición tajante:

Su campo de aplicación está circunscrito de manera exclusiva al interior de áreas de estacionamiento fuera de la calzada, sirviendo únicamente para marcar el límite del cajón donde descansan las ruedas. El manual prescribe explícitamente que "estos dispositivos no deben ser utilizados en las vías, independientemente de la velocidad de circulación y del flujo vehicular de ellas". Colocarlos sobre una calle o avenida los convierte en obstáculos fijos y rígidos que provocan el desvío intempestivo de neumáticos, pérdidas de control direccional y graves caídas para usuarios de ciclos o patinetas.

¿Cuándo se permite instalar bolardos a nivel de calle?

La reglamentación contempla solo un escenario excepcional donde los topes vehiculares verticales pueden montarse a nivel de calzada y no sobre la acera elevada.

Esta excepción aplica únicamente en intervenciones de plataforma única, donde no existe diferencia de altura entre la vereda y la calle (zonas de coexistencia peatonal), siempre y cuando la velocidad de operación de los vehículos no supere el límite estricto de los 30 km/h.

Si detectas mobiliario vial irregular que obstruya la accesibilidad o represente un peligro en la vía pública, puedes ingresar requerimientos ante la Subsecretaría de Transportes o ante la Dirección de Obras de tu respectivo municipio.

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