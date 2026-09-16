Pocos lo saben | Por qué las señales de la carretera son blancas a la derecha y amarillas a la izquierda

16 sept. 2026 - 17:29 hrs.

Conducir de noche por autopistas y carreteras interurbanas exige una orientación visual constante en medio de la oscuridad. Para trazar las curvas y mantenerse dentro de la pista, los conductores cuentan con la ayuda de pequeños dispositivos retrorreflectantes ubicados sobre postes al costado de la berma o montados en las barreras de hormigón.

Si bien casi todos los usuarios han visto estos destellos al ser iluminados por las luces del auto, pocos han reparado en un detalle normativo universal: el material reflectante siempre es blanco al costado derecho del sentido de marcha y amarillo en el costado izquierdo.

En este artículo explicamos los fundamentos ópticos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para esta división de colores, la regla del 50% de brillo adicional en la izquierda y cómo funciona el cono de atención del ojo humano frente al volante.

¿Por qué los reflectantes tienen colores distintos a cada lado de la vía?

El estándar de ingeniería de tránsito establece un código cromático estricto para evitar confusiones sobre la orientación de la calzada en zonas sin iluminación artificial:

Color blanco en el costado derecho: demarca el borde exterior de la calzada o el límite con la berma, indicando la orilla segura por donde avanza el flujo en el sentido habilitado.

demarca el borde exterior de la calzada o el límite con la berma, indicando la orilla segura por donde avanza el flujo en el sentido habilitado. Color amarillo en el costado izquierdo: advierte el borde interno de la calzada, la proximidad de medianas centrales, bandejones divisores o la presencia de flujos en sentido opuesto en vías bidireccionales.

Esta codificación aplica tanto a los delineadores verticales (postes) como a las placas captafaros instaladas sobre barreras de contención metálicas, muros de hormigón y en las paredes de los túneles.

¿Por qué las señales de la izquierda deben reflejar un 50% más de luz?

Uno de los puntos más llamativos de la normativa vial es la exigencia de luminancia asimétrica entre ambos costados de la carretera.

El manual técnico exige de forma taxativa que todos los dispositivos ubicados al costado izquierdo de la calzada presenten un incremento mínimo del 50% en sus niveles de retrorreflexión respecto a los instalados en el lado derecho.

Esta diferencia responde a la física del sistema de luces de los automóviles:

Los focos delanteros de los vehículos modernos proyectan un haz asimétrico, diseñado para alumbrar más lejos y alto hacia el lado derecho (la berma) y más bajo y corto hacia la izquierda. Esta asimetría busca deliberadamente no encandilar a los conductores que circulan en dirección contraria. Al recibir menor intensidad directa del foco vehicular hacia el sector izquierdo, el material retrorreflectante de ese lado requiere una potencia óptica 50% superior para que la retina del conductor perciba ambos bordes con idéntica claridad.

¿Cuál es el cono de atención visual del conductor?

La altura y distancia a la que se ubican los postes reflectantes obedece a los límites del campo ocular humano durante la conducción en velocidad.

La norma indica que todo elemento de apoyo debe emplazarse dentro del cono de atención del usuario, definido en un ángulo no mayor a 10 grados respecto de su eje visual recto.

Para no salirse de esta zona de escaneo y recibir correctamente el haz de luz vehicular, los delineadores verticales respetan medidas estandarizadas:

En zonas urbanas, se ubican al borde de la calzada con una altura visible de entre 75 centímetros y 105 centímetros sobre el pavimento.

y sobre el pavimento. En carreteras rurales o autopistas, se colocan fuera de la berma (a una distancia de entre 30 y 50 centímetros de esta) con una elevación reglamentaria de entre 90 centímetros y 120 centímetros .

de esta) con una elevación reglamentaria de entre y . El área mínima de lámina retrorreflectante debe cubrir al menos 25 cm² orientados de frente al flujo del tránsito.

Para más antecedentes sobre normas de diseño vial y seguridad en rutas concesionadas, puedes consultar las directrices oficiales de la Dirección de Vialidad y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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