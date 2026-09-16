EXCLUSIVO | Caso Hermosilla: CDE arremete con querella por soborno contra abogado de Piñera y Chadwick por nombramientos de jueces

16 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Por primera vez, el abogado Samuel Donoso Boassi, quien integró la defensa del expresidente Sebastián Piñera, es imputado penalmente por su presunta intervención en la trama de nombramientos judiciales que rodeó al destituido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

Así consta en una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), documento al que tuvo acceso Mega Investiga y que reconstruye una supuesta red de relaciones, gestiones e intercambios de favores destinada a influir en designaciones dentro del Poder Judicial.

La acción penal fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se dirige contra Ulloa como presunto autor de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos. También apunta contra Luis Hermosilla, Mario Vargas, Samuel Donoso y el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber, a quienes el organismo imputa el delito consumado de soborno.

En el caso de Donoso, el CDE sostiene que realizó gestiones para favorecer la llegada de Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago y que, posteriormente, el magistrado intervino sin inhabilitarse en diferentes causas en las que el abogado actuaba como representante de alguna de las partes. Incluso participó en una causa donde el propio Donoso tenía la calidad de imputado.

La querella representa un avance decisivo dentro de la investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Valparaíso. Con estos antecedentes, el Ministerio Público queda en condiciones de evaluar la presentación de una solicitud de querella de capítulos, requisito previo para avanzar penalmente contra Ulloa por actuaciones realizadas mientras ejercía como ministro de Corte.

Mega Investiga contactó al penalista, quien declinó referirse al caso debido a que no ha sido notificado. Igualmente, cercanos a Samuel Donoso aseguraron, tras conocer esta decisión del CDE, que “jamás ha existido un beneficio de su parte al señor Antonio Ulloa, ni menos la solicitud de alguna retribución, es una infamia pretender que exista algún actuar ilícito por meras suposiciones y que una vez que él conozca la querella ejercerá los derechos que corresponda”.

“Antigüedad, experiencia, lealtad”

Uno de los chats centrales de la nueva acción judicial corresponde al 31 de marzo de 2021, cuando Donoso y Luis Hermosilla analizaban distintas ternas para nombramientos en cortes de apelaciones.

“Esto vemos c GZ”, escribió Donoso, aludiendo —según interpreta la querella— al abogado Gabriel Zaliasnik. A continuación, enumeró sus preferencias:

“1) Talca: Bernales.

2) Concepción 1: Sergio Padilla.

3) Santiago: 100% Ulloa. Antigüedad, experiencia, lealtad.

4) La Serena: Andrade.

5) Concepción 2: Gonzalo Rojas”.

Hermosilla respondió que únicamente había opinado sobre la vacante de Santiago y que las demás le daban lo mismo. Donoso preguntó entonces: “¿Lo mando entonces?”. “Dale”, contestó Hermosilla.

Para el CDE, el empleo de la palabra “lealtad” no es irrelevante. El organismo sostiene que aquella expresión debe analizarse junto con los demás mensajes y con las actuaciones judiciales que Ulloa realizó una vez instalado en Santiago.

La acción del Fisco plantea que las gestiones no buscaban solamente promover a un candidato por su trayectoria profesional, sino contar con una persona de confianza dentro de un tribunal especialmente relevante para los intereses de los abogados involucrados.

El organismo sostiene que Donoso “dio y consintió en dar” a Ulloa un beneficio de naturaleza no económica, consistente en las gestiones para favorecer su nombramiento. Según la tesis del organismo, aquello se hizo esperando que el futuro ministro ejecutara actuaciones favorables al mismo círculo de abogados, infringiendo sus deberes de imparcialidad y probidad.

La declaración del jefe de nombramientos

La imputación contra Donoso también se sostiene en la declaración entregada el 26 de junio pasado por el ministro del Tribunal Constitucional Héctor Mery, quien durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia.

Esa unidad tenía entre sus funciones asesorar al Presidente de la República y al ministro de Justicia en materia de nombramientos judiciales.

Mery declaró que Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y José Ramón Correa le preguntaban por las ternas y le recomendaban candidatos. En algunas ocasiones, agregó, “se la jugaban” con mayor intensidad por determinados postulantes.

Respecto del nombramiento de Antonio Ulloa, el exfuncionario afirmó que Donoso y Zaliasnik “fueron insistentes sobre la conveniencia de nombrar a Ulloa”.

“Con Samuel Donoso nos juntamos a tomar un café y me transmitió con mucha claridad cuál era su opinión. Lo mismo hizo Gabriel Zaliasnik”, declaró.

Para el CDE, el testimonio permite establecer que Donoso no se limitó a emitir una opinión entre abogados, sino que realizó una gestión directa ante quien encabezaba la división que intervenía en el proceso de designación.

Ulloa fue finalmente nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2021.

El 12 de ese mes, el magistrado le escribió a Hermosilla: “Gracias estimado Luis por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento”.

Ulloa agregó que asumía con responsabilidad y humildad y pidió que agradeciera al entonces Presidente por su designación.

De la acusación contra su hermana a las “ligas mayores”

El documento al que accedió Mega Investiga sitúa el origen de la relación entre Donoso y Ulloa en 2020, durante la tramitación de la acusación constitucional contra la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso, hermana del penalista.

La magistrada era foco de una embestida debido a que presidió la comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, el denominado sicópata del tambor, quien –tiempo después– ya de vuelta en las calles asesinó a la pequeña Ámbar Cornejo de tan sólo 16 años. La resolución encabezada por la jueza Donoso fue objeto de reproche y de la decisión de la Cámara de Diputados de removerla por abandonar sus deberes. Sin embargo, fue el Senado, que opera como juez en las acusaciones, el organismo que la salvó.

De acuerdo con la querella del CDE, Ulloa conversó con los senadores Yasna Provoste y Rafael Prohens para exponer argumentos favorables a la magistrada, pese a tratarse de una materia ajena a sus atribuciones jurisdiccionales.

Después de que el Senado salvara a la magistrada, según la querella, Donoso se comunicó con Ulloa para agradecerle.

El propio exministro relató este episodio en su declaración ante la Fiscalía Regional de Valparaíso entregada el 17 de junio pasado en la sede de Santiago del Ministerio Público.

“Después de rechazada la acusación, me llamó Samuel Donoso y también doña Silvana. Samuel se enteró por Luis de que yo había conversado con los senadores y me agradeció la gestión”.

Según Ulloa, Donoso le preguntó si se encontraba postulando a algún cargo. Cuando le explicó que participaba en distintos concursos, el abogado le respondió: “Véngase a Santiago, a las ligas mayores”.

Meses después de esa conversación, Donoso promovió ante Héctor Mery el nombramiento de Ulloa en la capital, destacando ante Hermosilla su “antigüedad, experiencia y lealtad”.

La querella también cita la declaración de Luis Hermosilla, quien reconoció que Donoso desplegó numerosas gestiones para evitar la destitución de su hermana y que se encontraba “feliz” cuando la acusación fue rechazada.

El círculo de confianza de Hermosilla

El CDE dedica parte de la querella a reconstruir la estrecha relación personal y profesional entre Samuel Donoso y Luis Hermosilla.

En agosto de 2018, Hermosilla le escribió: “Gracias compadre!! Eres uno de mis amigos más querido y respetado”.

Ambos colaboraron además en estrategias relacionadas con la defensa de Sebastián Piñera. En una conversación de junio de 2020 con el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, Hermosilla señaló:

“Hablemos mañana. Con Samuel tenemos una estrategia para enfrentar la querella de Jadue contra SP que quedé de conversar contigo”. Esto en alusión a una acción penal por muertes en pandemia presentada por el entonces alcalde de Recoleta.

En abril de 2021, cuando un asesor de Presidencia le consultó por un posible abogado para defender al mandatario ante una acusación constitucional, Hermosilla respondió: “Samuel Donoso, sin duda”.

La querella también recoge conversaciones ligadas a otra acción judicial del expresidente. En ellas, Hermosilla explicó: “Yo coordino y dirijo la estrategia. El operativo es Samuel”. En otro mensaje agregó: “Dirijo, pero el que redacta es Samuel”.

Según el CDE, estos antecedentes muestran que Donoso formaba parte del mismo círculo de confianza de Hermosilla y que ambos compartían el interés por instalar personas cercanas en posiciones relevantes del Poder Judicial.

“Necesitábamos gente de confianza”

La querella incorpora otro intercambio que, aunque se relaciona con un nombramiento distinto, es utilizado por el CDE para ejemplificar el acceso de Donoso al entonces Presidente y su intervención en procesos de designación judicial.

El 20 de enero de 2022, Hermosilla conversó con Andrés Chadwick sobre la necesidad de que Piñera nombrara a Sergio Córdova en la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Acaba de hablar Samuel con SP”, le comunicó Hermosilla.

Luego le reenvió un mensaje atribuido a Donoso:

“Hecho. Básicamente le dije que a partir del 12.03 íbamos a estar en la trinchera y necesitábamos gente de confianza, que Córdova lo es. Me dijo que estaba difícil, pero mensaje recibido”.

Para el CDE, el diálogo da cuenta de acciones destinadas a influir en nombramientos judiciales “al más alto nivel”.

Las celebraciones de Ulloa

Tras su nombramiento, Ulloa organizó distintos encuentros para agradecer a quienes lo habían apoyado.

El 19 de agosto de 2021, le informó a Hermosilla: “Voy a hacer un festejo de agradecimiento para un grupo selecto y tienen que ir”.

“Lo estoy organizando con Mario Vargas. Él es mi productor”, añadió.

En noviembre del mismo año, Ulloa volvió a invitar a Hermosilla a una cena y le explicó: “La idea es invitar a Verónica, Samuel y Gabriel”, en referencia a Verónica Sabaj, Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik.

La fiscal judicial Javiera González, quien estuvo a cargo de investigar administrativamente a Ulloa, declaró ante el Ministerio Público que, a partir de los mensajes y las invitaciones sociales, concluyó que existía una amistad entre el magistrado y Donoso.

Pese a esa cercanía, Ulloa intervino posteriormente en asuntos judiciales relacionados con el abogado sin transparentar el vínculo ni declarar una causal de inhabilidad.

Las causas en que aparece Donoso

La querella identifica diversos procesos en los que Ulloa participó mientras Donoso actuaba como abogado.

Uno de ellos es el denominado caso Yarur, una disputa civil entre integrantes de esa familia empresarial. En junio de 2024, Ulloa integró la sala que confirmó una medida cautelar favorable a la parte representada por Samuel Donoso y Luis Hermosilla. El ministro no informó su relación con ambos abogados.

También intervino en un recurso de protección presentado por Donoso contra Isapre Colmena y en una causa derivada de la liquidación de la Universidad del Pacífico, en la que el abogado representaba a una de las partes.

Un episodio especialmente sensible se produjo en una investigación penal ligada a la misma universidad. En ella, Samuel Donoso había sido querellado por una eventual prevaricación de abogado, debido a la supuesta representación de intereses contrapuestos dentro del procedimiento concursal.

En abril de 2024, el juzgado decretó su sobreseimiento definitivo. La resolución fue apelada y, en junio de ese año, Ulloa integró la sala que confirmó el cierre de la investigación contra Donoso. La decisión contó con un voto disidente que estuvo por revocar el sobreseimiento y permitir que las indagatorias continuaran.

Ulloa tampoco se inhabilitó en esa oportunidad.

El CDE incluye además la recusación del juez Daniel Urrutia presentada por Donoso en una causa relacionada con Sebastián Piñera. La sala integrada por Ulloa acogió la solicitud e impidió que Urrutia siguiera conociendo el asunto.

La querella destaca que Ulloa no informó su cercanía con Donoso ni la animadversión que había manifestado reiteradamente contra Urrutia en conversaciones privadas, donde se refirió al juez con expresiones como “payaso”, “activista” y “niño símbolo”.

Para el organismo, estas intervenciones posteriores constituyen las actuaciones con las que Ulloa habría respondido a la “lealtad” esperada por quienes promovieron su llegada a Santiago.

Mario Vargas, el articulador

Dentro de la trama, el CDE atribuye a Mario Vargas el papel de articulador del vínculo entre Ulloa y Luis Hermosilla.

En diciembre de 2018, Vargas intentó coordinar una reunión entre ambos y le explicó a Hermosilla que Ulloa quería conocerlo y obtener su respaldo. Cuando Hermosilla preguntó si el magistrado sabía quién era, Vargas respondió: “Perfecto po wn. Según él eres el ministro del Interior”.

Luego agregó: “Estay con mucho power en el gobierno y juran que metes y sacas jueces”. En febrero de 2019, Vargas volvió a referirse al interés de incorporar a Ulloa al círculo: “Ulloa es una máquina operando, debemos tenerlo alineado. El wn es ultra movido a nivel de ministros de CS y CA”.

La reunión finalmente se concretó y Vargas informó después a Hermosilla: “Ulloa quedó feliz contigo”.

El 27 de marzo de 2020, Ulloa inició directamente sus comunicaciones con el abogado: “Buenas tardes Luis, soy Antonio Ulloa, Mario me pasó tu contacto. Cuando tengas tiempo me avisas y hablamos”.

A partir de ese momento, según la querella, comenzó una coordinación sostenida para favorecer su nombramiento en Santiago.

Consultada la defensa del abogado, señalaron que por el momento no entregarán una versión.

“Ulloa nos ayudará en todo”

Hermosilla realizó gestiones ante distintos asesores de La Moneda para promover la candidatura de Ulloa.

El 4 de marzo de 2021, Benjamín Salas, entonces asesor de Presidencia, le preguntó quién era el mejor candidato. Hermosilla respondió: “Antonio Ulloa, sin duda. La Gómez es PC. Ulloa nos ayudará en todo”.

Días después, ante una consulta del también asesor Pablo Urquízar, afirmó: “Lo más importante: Ulloa en Santiago”. El 29 de marzo de 2021 insistió ante Andrés Sotomayor: “Acuérdate, en medio de toda la locura, de Ulloa. Lo vamos a necesitar”.

Para el CDE, estas expresiones muestran que el apoyo al magistrado estaba asociado a la expectativa de contar posteriormente con su intervención.

La querella también menciona causas patrocinadas por Hermosilla en las que Ulloa participó sin inhabilitarse, además de la entrega de información reservada sobre asuntos conocidos por la Corte.

Entre esos antecedentes figuran las votaciones de un procedimiento disciplinario contra Daniel Urrutia, un proyecto de resolución relacionado con el mismo juez, la decisión de instruir un sumario contra una funcionaria judicial y la votación del desafuero del gobernador regional de Valparaíso Rodrigo Mundaca antes de que fuera pública.

Los $74,3 millones de Sergio Yáber

La acción penal incluye un capítulo separado sobre Sergio Yáber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto y también imputado en el caso denominado Muñeca Bielorrusa.

De acuerdo con los antecedentes bancarios incorporados a la investigación, Yáber transfirió a Ulloa al menos $74,3 millones entre febrero de 2019 y abril de 2025.

La primera transferencia fue de $300 mil. A partir de marzo de 2019, los depósitos aumentaron a $1 millón mensual y se extendieron durante 74 meses consecutivos.

Las operaciones llevaban glosas como “cariños a mi ahijada” y “abrazos a mi ahijada”. Una transferencia de noviembre de 2023 fue registrada como “préstamo”.

Mientras recibía esos fondos, Ulloa votó por Yáber en el concurso para designar al conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago. Yáber había obtenido la novena posición entre 112 postulantes y, aunque no integró la terna definitiva, recibió ocho votos, entre ellos el de Ulloa.

El CDE imputa a Yáber por soborno y a Ulloa por cohecho agravado en relación con esos pagos.

Las diligencias solicitadas

El Consejo de Defensa del Estado pidió que Samuel Donoso sea citado a declarar en calidad de imputado.

También solicitó revisar su información patrimonial, consultar la existencia de reportes de operaciones sospechosas o informes de inteligencia financiera y obtener el registro de todas las causas en las que actuó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, precisando las salas, sus integrantes y las eventuales inhabilidades.

Entre las diligencias requeridas se encuentra, además, establecer si existieron pagos a Luis Hermosilla y Samuel Donoso, cuál fue el origen de esos recursos y qué montos fueron entregados.

La querella concluye que Ulloa habría coordinado y mantenido canales informales de influencia con Hermosilla, Vargas y Donoso para favorecer su nombramiento y el de terceros, quedando posteriormente “a disposición” de ese círculo dentro de su ámbito jurisdiccional.

Esa es la tesis que ahora deberá despejar la Fiscalía de Valparaíso y que podría abrir paso a una querella de capítulos contra Ulloa y a la eventual formalización de los protagonistas de esta nueva arista: una trama que, como tantas otras, comenzó a revelarse entre los miles de mensajes almacenados en el inagotable teléfono de Luis Hermosilla.

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