Ofrecen 5 mil cargos laborales de cara al CyberMonday: Estas son las vacantes y sueldos disponibles

16 sept. 2026 - 18:00 hrs.

A pocas semanas de una nueva edición del CyberMonday, el Grupo de Empresas Teamwork reforzó su llamado a postular a las 5.000 vacantes laborales que mantiene abiertas para responder al fuerte aumento de las operaciones logísticas y de despacho.

La convocatoria, que comenzó en agosto, entra en una etapa crítica. Debido a que las Fiestas Patrias coinciden con el periodo de mayor actividad en los procesos de reclutamiento y selección, desde la compañía instan a los postulantes a no dejar la solicitud para después de los feriados.

El proceso ofrece oportunidades para diversos perfiles, con sueldos que pueden alcanzar los $900.000, dependiendo del cargo, la jornada y la modalidad de trabajo.

Una oportunidad clave ante el panorama laboral

Esta masiva oferta de trabajo cobra especial relevancia tras un informe del centro de estudios Horizontal, el cual reveló que una persona desempleada en Chile tarda, en promedio, 8,1 meses en encontrar un nuevo empleo.

Algunas de las vacantes disponibles son las siguientes:

Administrativo de transporte: 35 vacantes (sueldo mínimo $730.000)

Coordinador de patio: 30 vacantes (sueldo mínimo $630.000)

Operador de apilador eléctrico: 30 vacantes (sueldo mínimo $700.000)

Peonetas: 20 vacantes (sueldo mínimo $614.000)

Operador/a de picking: 25 vacantes (sueldo mínimo $564.000)

Operador/a de grúa: 40 vacantes (sueldo mínimo $650.000), entre otros.

Las personas que estén interesadas, pueden revisar las opciones disponibles y postular por medio de la página web de Teamwork (pincha aquí).