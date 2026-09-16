Encuesta Cadem: Aprobación de Kast sube un punto hasta el 35% y su desaprobación baja a 61%

16 sept. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un 35% de aprobación (+1) y un 61% de desaprobación (-1) registró la gestión del Presidente José Antonio Kast en la tercera semana de septiembre, según los resultados de la más reciente encuesta Cadem difundida este miércoles. Las cifras de la evaluación al Mandatario se mantuvieron prácticamente estables respecto a la medición anterior.

El sondeo abordó además la recepción de la cadena nacional emitida por el jefe de Estado en plataformas digitales, así como la valoración de la ciudadanía sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la antesala de su próximo viaje al organismo internacional.

Evaluación del discurso en redes sociales

De acuerdo a la medición, solo un 30% de los encuestados vio o se informó sobre la cadena nacional transmitida por redes sociales, lo que representa 43 puntos menos que la última transmisión emitida por televisión abierta. Entre quienes siguieron la alocución, un 40% la evaluó bien, un 39% mal o muy mal y un 21% regular.

En cuanto al formato de difusión, un 45% consideró que fue una buena idea realizar el mensaje a través de redes sociales, mientras que a un 39% le pareció una mala idea.

Por otra parte, respecto a las frases del discurso, un 57% coincidió con que "los chilenos tenemos que mirar el futuro con confianza y optimismo", mientras que un 49% estuvo a favor de la premisa sobre que "después del invierno, llegará la primavera y con ella una nueva etapa de esperanza".

Percepción sobre la ONU y permanencia de Chile

Ante el próximo viaje del Presidente Kast a la Asamblea General de la ONU, un 42% de los consultados declaró tener una imagen positiva del organismo internacional, en tanto que un 47% manifestó una opinión negativa.

En esa misma línea, un 76% opinó que es necesario reformular la ONU y un 68% consideró que muchas de sus decisiones son palabras vacías.

Respecto a la opción de que Chile debiese salirse de la institución, un 31% se mostró de acuerdo —postura que sube al 58% entre quienes se identifican con la derecha—, mientras que un 57% se manifestó en desacuerdo, alcanzando un 91% de rechazo a la idea entre los identificados con la izquierda.

Finalmente, el estudio midió la percepción sobre contingencia internacional, posicionando a las guerras o conflictos armados como la principal amenaza a nivel global con un 41% (+12 puntos respecto a 2024), seguidas por el crimen organizado con un 32% (-10 puntos).

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