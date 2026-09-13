Encuesta Cadem: Kast reprueba con un 3,4 en sus primeros 6 meses de Gobierno y 41% "no espera cambios positivos"

13 sept. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 13 de septiembre efectuó una evaluación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en sus primeros seis meses, luego de haber asumido el cargo el pasado 11 de marzo.

La semana, además, estuvo marcada por el 11 de septiembre, el IPC de agosto, que alcanzó un 0,6%, y una nueva alza en el precio de los combustibles.

Presidente Kast reprueba con un 3,4

A raíz de lo anterior, Cadem llevó a cabo varias consultas, entre ellas, la nota que los encuestados le pusieron al Gobierno en sus primeros seis meses, teniendo en cuenta una escala de 1 a 7.

En este ítem, un 51% señaló que le pondría "notas de 1 a 3", mientras que un 13% se inclinó por "nota 4". Solo un 19% indicó que al Ejecutivo le pondría "notas 6 y 7" en este medio año de administración. En este sentido, el Gobierno de Kast promedió un 3,4, lo que se considera como una nota reprobatoria.

Evaluación de los primeros 6 meses de Gobierno

En cuanto a la consulta "en estos primeros 6 meses, ¿usted piensa que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha sido...?", un 62% destacó que "peor de lo que esperaba", un 27% "igual a como esperaba" y un 8% "mejor de lo que esperaba".

Tiempo para observar cambios positivos y economía actual

Por otra parte, respecto a la pregunta "¿En cuánto tiempo cree usted que deberían notarse cambios positivos en el país bajo el Gobierno de José Antonio Kast?", un 41% respondió que "no espera que ocurran cambios positivos" y un 32% dijo que estos podrían comenzar a reflejarse "a la mitad de su mandato, a fines de 2027".

Asimismo, bajo la pregunta: "Usted cree que la situación económica actual del país es el resultado de...?", un 54% mencionó que "la gestión del Gobierno actual" y un 39% respondió "decisiones de gobiernos anteriores".

¿Cuál fue la aprobación del Presidente Kast en la reciente encuesta Cadem?

La desaprobación presidencial de José Antonio Kast alcanzó un 62%, es decir, registró un punto más que en el anterior sondeo de Cadem, cuando llegó a un 61%.

En paralelo, la aprobación fue de un 34% (el 9 de septiembre fue de 35%) y un 4% no respondió este ítem.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 165 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 92,8% al cumplirse una cuota de 1.000 casos de un total de 1.078 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados con respecto a sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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