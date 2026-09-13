Con el plantel del 91 en el público: Colo Colo no pudo contra Concepción y rescató un empate en el Monumental

13 sept. 2026 - 19:43 hrs.

Colo Colo no pudo vencer este domingo a Deportes Concepción en el Estadio Monumental y rescató un empate 1 a 1, ante la atenta mirada de Mirko Jozic y parte del plantel que obtuvo la Copa Libertadores en 1991.

El primer gol del encuentro lo marcó Norman Rodríguez a los 12 minutos, luego de un córner que no pudo ser contenido por el arquero Vozinha.

De ahí en adelante, los de la octava región se cerraron en su área y lograron mantener el resultado, pero todo acabó al minuto 77, después de un autogol de Fernando Martínez.

El Cacique sigue puntero

Con este resultado, el Cacique suma solo 2 unidades en sus últimos 2 partidos, pero continúa puntero con 52 en total. Sus dos perseguidores son Universidad Católica y Universidad de Chile, que tienen 42 puntos.

El siguiente encuentro de los albos por el Torneo Nacional es frente a Coquimbo Unido en condición de visita, partido que está pactado para el 11 de octubre.

Antes de aquello, debe disputar la llave de Copa Chile con Audax Italiano el próximo 22 y 25 de septiembre, después de Fiestas Patrias.

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