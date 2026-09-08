¡Atención Colo Colo! Vozinha es nominado al Balón de Oro como mejor portero del mundo

08 sept. 2026 - 10:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante noticia recibió Vozinha. El experimentado portero de Colo Colo fue nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero del mundo, debido a su destacada participación en el Mundial 2026 con Cabo Verde, donde fue elegido en la oncena ideal.

En la lista, el golero africano aparece entre los diez nominados al galardón que entrega la prestigiosa revista France Football.

Los candidatos al Balón de Oro 2026

En la nómina, el cancerbero del Cacique compite con duros rivales, como son el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea), además del trío de campeones del mundo con España: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

El selecto listado lo completan el ruso Matvey Safonov, reciente monarca de la Champions League con París Saint-Germain; el suizo Gregor Kobel, figura de Borussia Dortmund; el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal) y el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli).

Consignar que el premio a esta distinción se dará a conocer el próximo 26 de octubre en una ceremonia que se realizará en París.