Camila Vallejo acusa "cobardía" del Presidente Kast ante Javier Milei: "Ha sido una vergüenza nacional"

08 sept. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra Camila Vallejo (PC) lanzó duras críticas contra el Presidente José Antonio Kast, cuestionando severamente su postura frente a las polémicas declaraciones vertidas por el mandatario argentino, Javier Milei, durante el Foro Madrid realizado en Santiago.

La exvocera de Gobierno acusó al jefe de Estado de actuar con "cobardía" e "inhumanidad", señalando que prefirió anteponer "su afinidad ideológica con ultraderecha internacional" antes que resguardar la soberanía del país y la dignidad de la nación.

Las críticas de Vallejo

Durante su participación en el Foro Madrid, Milei profirió insultos contra la izquierda, calificándola de "zurdos mugrosos" y reivindicó la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Frente a esto, Kast evitó condenar los dichos argumentando que prefería enfocarse en la agenda bilateral.

Vallejo, en una entrevista que dio al medio uruguayo La Diaria Radio, fustigó esa postura, asegurando que: "El Presidente Kast esta semana ha demostrado no solo su afinidad con la ultraderecha internacional, sino también su incapacidad de defender la soberanía de nuestra nación (...) su cobardía para defender a nuestros compatriotas frente a los insultos que vino a dar Javier Milei; y su inhumanidad al no defender a quienes perdieron a sus seres queridos durante la dictadura militar".

Asimismo, cuestionó el discurso patriótico del Mandatario, enfatizando que "un Presidente que pone por sobre los intereses y la dignidad de nuestra nación su afinidad política con otro mandatario, no se puede llamar patriota", rematando que el actuar del Ejecutivo "no ha sido más que una vergüenza nacional".

¿Doble estándar?

La exministra también apuntó a un doble estándar en la gestión de relaciones internacionales. Recordó que en la administración de Gabriel Boric, el sector de Kast criticaba duramente la política exterior chilena, dando a entender una supuesta incoherencia del Ejecutivo.

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