"Va a estar siempre disponible a trabajar por Chile": Subsecretario del Interior respalda regreso de Natalia Duco a La Moneda

07 sept. 2026 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió este lunes al regreso de la exministra del Deporte, Natalia Duco, a La Moneda a menos de un mes de haber dejado la cartera que lideraba.

En concreto, Duco se incorporará al equipo de asesores presidenciales, conocido como el Segundo Piso. La exdeportista formará parte de este grupo que es liderado por el ingeniero Alejandro Irarrázaval y que trabaja directamente con el Presidente José Antonio Kast.

En su regreso al palacio presidencial, la exministra del Deporte tendrá como misión el desarrollo de las Olimpiadas Especiales que se realizaran el próximo año en Chile.

¿Qué dijo el subsecretario Pavez por el regreso de Duco a La Moneda?

El subsecretario del Interior recalcó la importancia que ha tenido Duco para el deporte nacional, restándole relevancia a las eventuales críticas que podrían surgir desde la oposición.

"Para nadie en nuestro país es motivo de duda la gran importancia que Natalia Duco ha tenido para el deporte nacional", comenzó diciendo Pavez.

Luego, recalcó: "Sin perjuicio de que las salidas como ministra de Estado fueron explicadas por el mismo Presidente de la República en su momento, ello no obsta a que, tal cual lo dijo la exministra, ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile".

Por último, Máximo Pavez se refirió a las labores que realizará Duco en su regreso a La Moneda. "Lo importante acá es que ella se va a incorporar como asesora en el equipo de las políticas públicas, lo que va a permitir orientar también desde esa vereda el desarrollo de las políticas que está llevando adelante el ministro Francisco Riveros", concluyó el subsecretario del Interior.

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