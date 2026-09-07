Suspensión al IVA en viviendas nuevas: Cómo funcionará el beneficio que busca rebajar hasta un 14% el precio de los inmuebles

07 sept. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Comprar una casa o departamento nuevo podría ser más barato en los próximos meses. En el marco de la próxima promulgación de la Ley de Reconstrucción, el Gobierno implementará la suspensión del IVA para la venta de viviendas por el periodo de un año, una medida pensada para reactivar la economía y aliviar el bolsillo de las familias.

Según explicó el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, en entrevista con el Diario Financiero, este beneficio permitirá que las personas accedan a inmuebles nuevos con un descuento de hasta un 14% aproximadamente en su valor final.

¿Cuándo empieza a regir el beneficio?

Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, si la ley se promulga durante septiembre, la exención del IVA comenzará a aplicarse de forma directa a partir de noviembre de 2026 y se mantendrá vigente por 12 meses.

Sin embargo, el proyecto contempla un mecanismo "retroactivo". Todas aquellas personas que hayan firmado la escritura de compraventa entre el 22 de abril de 2026 (fecha en que ingresó el proyecto) y el día en que comience a regir la ley, también podrán optar a la devolución del IVA pagado durante ese periodo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al descuento?

Para que una propiedad quede exenta del IVA al momento de firmar la compra o para solicitar el reembolso retroactivo, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Primera venta : Debe tratarse de una vivienda totalmente nueva comercializada por una constructora e inmobiliaria.

: Debe tratarse de una vivienda totalmente nueva comercializada por una constructora e inmobiliaria. Recepcionada : La propiedad debe contar con la Recepción Definitiva (total o parcial) otorgada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) antes de la publicación de la ley

: La propiedad debe contar con la Recepción Definitiva (total o parcial) otorgada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) antes de la publicación de la ley Escriturada a tiempo : La firma de la escritura pública debe realizarse dentro del año de vigencia de la norma (o entre el 22 de abril y la entrada en vigencia para el caso del reembolso).

: La firma de la escritura pública debe realizarse dentro del año de vigencia de la norma (o entre el 22 de abril y la entrada en vigencia para el caso del reembolso). Promesas "en verde" o "en blanco": Si compraste en verde o en blanco, el beneficio se aplicará siempre que la recepción municipal se obtenga antes de la publicación de la norma y la escritura se firme dentro del plazo establecido.

Devolución del dinero y el rol de las inmobiliarias

Un punto fundamental aclarado por el Ministerio de Hacienda al Diario Financiero es que este régimen es opcional para las inmobiliarias. Las empresas deberán acordar con los compradores si se suman a la medida.

En el caso de las compras ya realizadas desde abril, la propia inmobiliaria deberá gestionar la devolución del IVA al cliente y posteriormente solicitar el reembolso ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) a través de una plataforma digital que habilitará el organismo, trámite que demoraría cerca de dos meses.

Con esta herramienta, las autoridades esperan agilizar la venta de un stock que supera las 105 mil viviendas nuevas disponibles en el país, lo que beneficiará a más de 20 mil operaciones en su etapa retroactiva.