"Deberías conquistar Chile": La llamativa frase que Trump le dijo a Macri en 2018 al mirar un mapa de Argentina y Chile

07 sept. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular anécdota protagonizada por Donald Trump y el expresidente argentino Mauricio Macri volvió a generar repercusión, luego de que el exmandatario trasandino relatara el supuesto consejo que recibió del actual presidente de Estados Unidos durante una visita a Argentina.

Según contó Macri en 2025 durante una conferencia en Madrid, el episodio ocurrió en 2018, cuando Trump llegó a Buenos Aires para participar en la Cumbre del G20.

En medio de la conversación, Trump habría observado un mapa de la región y reparado en la extensión territorial de Chile.

"Deberías conquistar Chile, así tienes ambos océanos"

“Cuando lo recibo en Buenos Aires y él empieza a mirar el mapa y de golpe ve así una franja hacia la izquierda, y dice: ‘¿Y esto qué es?’. Digo, es Chile. ‘Chile’, me dice”, relató el exmandatario.

Fue entonces cuando, según Macri, Trump lanzó una particular sugerencia: “You should conquer Chile. So you have both oceans”, es decir, “deberías conquistar Chile, así tienes ambos océanos”.

La frase provocó risas entre quienes se encontraban presentes, aunque Macri aseguró que no tuvo completamente claro si Trump estaba hablando en serio o en tono de broma.

“Entonces todo el mundo se rió ahí. Yo dije, conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste”, explicó.

Macri vinculó la frase con otras declaraciones de Trump

El expresidente argentino señaló que con el paso de los años volvió a recordar aquella conversación al escuchar otras controvertidas declaraciones de Trump relacionadas con territorios y países.

“Pero después, cuando pasaron los años y escuchó lo de Canadá, Groenlandia, digo, me suena conocido ese tipo de cosas”, comentó Macri.

La revelación se produce en momentos en que las declaraciones y propuestas de Trump respecto de distintos territorios han vuelto a generar debate internacional.