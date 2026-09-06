Encuesta Cadem: 40% cree que Argentina es un "enemigo" y 71% afirma que el país trasandino "tiene pretensiones territoriales"

06 sept. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 6 de septiembre abordó entre sus temas la relación bilateral entre Chile y Argentina, cuestión marcada por las polémicas declaraciones de autoridades trasandinas en torno a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Pese a una declaración conjunta firmada por José Antonio Kast y Javier Milei esta misma semana, el tema siguió causando revuelo por los dichos posteriores del canciller trasandino Pablo Quirno, quien el sábado tuvo que salir a aclarar lo que significaba la "condición bioceánica" de su país.

Relación entre Chile y Argentina

Bajo este contexto, Cadem preguntó de forma genérica: "¿Usted piensa que Argentina es un aliado o un enemigo de Chile?". Ante esto, un 40% sostuvo que el país vecino era un "enemigo", un 36% dijo que un "aliado" y un 24% no contestó la pregunta.

La encuesta también abordó la relación entre los presidentes Kast y Milei, apartado en el cual un 60% dijo que el argentino es un "amigo" del mandatario chileno, mientras que un 26% lo consideró un "adversario".

Continuando con la relación bilateral, se consultó también por el respeto de Argentina a los tratados que hacen referencia a la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes.

En esta cuestión, un abultado 71% sostuvo que el país trasandino "tiene pretensiones territoriales", frente al 25% que optó por la opción "respeta la soberanía de Chile" y un 4% que no respondió.

Por último, se preguntó por la evaluación de cómo el Presidente Kast ha manejado la controversia con Argentina respecto a la soberanía del estrecho. Ante la consulta, el 47% de los encuestados evaluó como "mal o muy mal" la gestión del mandatario, frente a un 44% que sostuvo que su actuar ha estado "muy bien o bien".

Aprobación presidencial de Kast

Como en todas sus entregas, Cadem también midió la "aprobación presidencial", cuestión en la que este domingo José Antonio Kast obtuvo un 60% de desaprobación y un 36% de aprobación.

Dichas cifras representan una baja de un punto en la opción "desaprueba" y un alza de dos puntos en la alternativa "aprueba", respecto a los datos de la encuesta publicada a mitad de semana.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 178 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 93,3% al cumplirse una cuota de 1.016 casos de un total de 1.089 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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