"No son manifestantes, son delincuentes violentos": Ministro de Seguridad y desmanes en Romería al Cementerio General

06 sept. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), se refirió a los desmanes que ocurrieron en esta jornada en la tradicional Romería al Cementerio General, con la que cada año se recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

Según ha reportado Carabineros durante este domingo, se detuvieron a más de 30 personas, muchos de los cuales contaban con antecedentes penales.

"Debemos recuperar la ley, el orden y el sentido común"

La autoridad utilizó su cuenta de X (Twitter) para referirse a los hechos que terminaron con enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública.

"Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos", señaló el ministro.

"Debemos recuperar la ley, el orden y el sentido común, y llamar las cosas por su nombre: quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son 'manifestantes', son delincuentes violentos", agregó.

Además, expuso que "distingamos entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia".

Cerró manifestando que "nuestro reconocimiento a Carabineros de Control de Orden Público (Fuerzas Especiales), que hoy están en las calles resguardando la seguridad y el cumplimiento de la ley".

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