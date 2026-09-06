Hombre muere tras ser mordido por perros en Quillón: Mismos animales ya habían protagonizado otro hecho en la vivienda

06 sept. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de ayer sábado, un hombre de 77 años falleció tras ser mordido por varios perros en el interior de una vivienda ubicada en la comuna de Quillón, Región de Ñuble.

La víctima llevaba algunas semanas viviendo en el inmueble donde ocurrieron los hechos. En el lugar, el propietario mantiene más de una docena de perros.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía informó que se encuentra realizando coordinaciones con distintas autoridades para "evaluar la situación social del dueño de la vivienda y que se encarguen del destino de los animales".

La causa está siendo investigada por la fiscal subrogante de Bulnes, Isidora Martin Bórquez, quien busca establecer las circunstancias en que se produjo el fatal ataque.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, este no sería el primer episodio relacionado con los perros que permanecen en la vivienda.

El pasado 11 de agosto, otro hombre falleció en el interior del mismo inmueble producto de un infarto, según estableció posteriormente la autopsia. Tras su muerte, el hombre también fue mordido por los mismos perros involucrados en el hecho ocurrido durante la jornada de ayer.

Por ahora, las autoridades se encuentran coordinando las medidas que permitan abordar la situación de los animales y las condiciones sociales del propietario de la vivienda.