Usaban micrófonos y cámaras: Sorprenden a dos personas copiando en examen teórico para obtener licencia de conducir en Cerrillos

06 sept. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

En la municipalidad de Cerrillos se detectó un caso delictual, ya que dos personas intentaron copiar en el examen teórico para obtener la licencia de conducir utilizando dispositivos electrónicos.

El alcalde Johnny Yáñez explicó que una funcionaria alertó sobre movimientos sospechosos, lo que llevó a descubrir cámaras y audífonos inalámbricos ocultos en la ropa de los involucrados.

Ambos fueron detenidos por Carabineros y se activó un protocolo municipal.

"Hace meses se veían cosas raras"

El edil Yáñez habló con Meganoticias Siempre Juntos y expuso que "una funcionaria, con ojo de águila, notó a estas personas... Pidió que se pararan, que se sacaran el polerón y se vieron los cables y las cámaras. A ello se sumaba una 'muela' (dispositivo que va en la oreja) donde le soplaban las respuestas. Acá, obviamente, hay red que trabaja fraudulentamente".

Además, agregó que "hace seis meses se ven situaciones raras en la Dirección de Tránsito, ya que nos dicen que personas están grabando... A los minutos llegó Carabineros, se hace control de identidad, pero quedaron en libertad".

Se sospecha la existencia de una red que cobra grandes sumas de dinero para facilitar licencias fraudulentas (según el edil, pueden solicitar hasta $400.000), lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

La Municipalidad ha presentado ocho denuncias a la fiscalía en los últimos seis meses por situaciones similares.

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