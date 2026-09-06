Persecución marítima duró dos horas: Terminó con decomiso de tres toneladas de reineta en Los Lagos

06 sept. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

Por más de dos horas se extendió un operativo de fiscalización en aguas de la Región de Los Lagos, luego de que personal de la Armada y Sernapesca detectara a varias embarcaciones efectuando actividades extractivas en una zona donde la reineta se encuentra en veda.

La situación se originó tras una denuncia recibida por la Gobernación Marítima de Castro. Las primeras diligencias se desarrollaron a unas 55 millas náuticas al oeste de playa Cucao, en Chonchi, hasta donde se trasladaron funcionarios de la Policía Marítima en coordinación con personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Para ubicar a las embarcaciones, se desplegó un operativo por mar y aire. Una avioneta con funcionarios de Sernapesca apoyó el seguimiento, mientras las unidades marítimas intentaban concretar la fiscalización.

Los ocupantes de las embarcaciones habrían evadido en reiteradas ocasiones a los equipos fiscalizadores. Sin embargo, tras cerca de dos horas de persecución, finalmente los funcionarios lograron interceptar una de ellas.

Al revisar la embarcación, se encontraron tres toneladas de reineta, recurso en veda en la zona. Además, se estableció que esta tenía registro en Lebu, provincia de Arauco, región del Biobío, pese a que se encontraba haciendo faenas extractivas en aguas de Los Lagos.

El cargamento fue incautado y los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar las infracciones cometidas y las eventuales responsabilidades de los tripulantes y propietarios de la embarcación.

Este tipo de fiscalizaciones busca combatir la extracción ilegal de recursos marinos y reforzar el cumplimiento de las medidas establecidas para proteger especies que se encuentran bajo veda.