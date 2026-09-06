Sistema de Admisión Escolar: Esta es la fecha para revisar los resultados

06 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Las familias que postularon a estudiantes a colegios a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) deben estar pendientes de un calendario con importantes fechas para seguir el proceso de postulación.

Cabe recordar que este método permite postular desde una plataforma digital y que comenzó a aplicarse en Chile en 2016 para hacerlo en línea, sin tener que ir presencialmente a cada establecimiento.

En esta fecha se pueden revisar los resultados de la postulación por SAE

El periodo para postular a establecimientos educacionales vía SAE ya cerró, mientras que el próximo paso es la entrega de resultados del periodo principal de postulación.

Las otras fechas importantes del proceso de postulación vía SAE son:

Publicación de los resultados del Periodo Principal de Postulación: Del 15 al 21 de octubre .

. Publicación de los resultados de las listas de espera: 28 y 29 de octubre .

. Periodo complementario de postulación: Desde el 10 hasta el 17 de noviembre .

. Publicación de los resultados del Periodo Complementario: 1 de diciembre .

. Periodo de matrícula en los establecimientos: Del 9 al 22 de diciembre.

La plataforma asigna los cupos disponibles tomando en cuenta lo que las familias prefieren, cumpliendo con los criterios que establece la ley y asegurando que el proceso sea justo, sin discriminación.

Una vez disponibles los resultados, que se conocerán desde las 09:00 horas del jueves 15 de octubre, los apoderados deben aceptar o rechazar el cupo, o bien, aceptar la lista de espera en caso de haber quedado en ella.

Si el apoderado rechaza el cupo, el alumno quedará sin colegio y deberá esperar el periodo complementario para volver a postular.

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