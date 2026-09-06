Estudiante mexicana crea extintor acústico que apaga llamas en segundos

06 sept. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una estudiante mexicana de 16 años desarrolló un prototipo que busca innovar la forma en que se combaten los incendios mediante el uso de ondas sonoras.

Se trata de “Vortex Tech”, un extintor acústico portátil creado por Ángela Karime Venegas Hernández, alumna del CETIS 78 de Altamira, en Tamaulipas.

El dispositivo está compuesto por una batería de 12 voltios, un generador de frecuencias, un amplificador y un parlante. Su funcionamiento se basa en la generación de una frecuencia baja de 30 hertz, que se traduce en 30 pulsos por segundo.

A través del parlante, el prototipo genera ondas acústicas que desplazan el oxígeno que alimenta la combustión, lo que permite sofocar las llamas. Aunque inicialmente fue diseñado para apagar una vela, tras un proceso de ensayo y error, la estudiante logró utilizarlo frente a distintos tipos de fuego.

Ángela Karime Venegas

“Apaga distintos tipos de fuego: madera, líquidos inflamables, equipos electrónicos, grasas y aceites de cocina”, explicó Ángela.

Según las pruebas realizadas, el dispositivo logra extinguir las llamas en un periodo de entre cinco y ocho segundos.

Hasta ahora, se han realizado más de 100 pruebas con el prototipo y un modelo experimental. Entre sus características destaca que no contamina, no deja residuos y no afecta a las personas durante su funcionamiento.

Ahora, Ángela Karime Venegas Hernández representará a México en una feria internacional, donde presentará “Vortex Tech”, el innovador prototipo que busca ofrecer una nueva alternativa para combatir las llamas.