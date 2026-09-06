Romería al Cementerio General: Carabineros reporta al menos 24 detenidos tras incidentes

06 sept. 2026 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 6 de septiembre se efectúa la tradición Romería al Cementerio General, con la que cada año se recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

Mientras que la gran mayoría de los manifestantes caminó en tranquilidad por las calles del centro de Santiago hacia el campo santo, hubo otros que provocaron incidentes.

Según registros que fueron captados por Meganoticias, algunos sujetos lanzaron piedras a Carabineros, especialmente en el sector de Recotela con Artesanos y cerca del Metro Cerro Blanco.

La fuerza pública utilizó sus carros lanzaaguas para dispersar a los violentos. De hecho, Carabineros reportó que hasta las 12:35 horas, aproximadamente, registraban al menos 24 detenidos.

Según informó el periodista de Meganoticias, Carlos Jara, "son los encapuchados los que comienzan estos incidentes. Ahora este grupo avanza y Carabineros despliega sus carros de agua y gas para dispersarlos".

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