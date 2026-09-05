Cambio de hora de esta noche en Chile: ¿Se atrasan o adelantan los relojes?

05 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Este sábado 5 de septiembre se llevará a cabo el cambio de hora en Chile, dando paso al horario de verano, una medida que cada año genera dudas entre las personas sobre cómo ajustar sus relojes.

¿Se atrasan o adelantan los relojes?

El proceso se concreta durante la medianoche, específicamente a las 00:00 horas, momento en que se debe realizar la modificación del horario que regirá durante los próximos meses.

La instrucción es clara: los relojes deben adelantarse una hora. Es decir, cuando el reloj marque la medianoche, deberá ir a la 01:00 del domingo, lo que se traduce en una hora adicional de día.

Se puede conocer la hora oficial en el territorio nacional gracias al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). Por lo tanto, la forma más exacta para conocer la hora actual es consultar en el sitio web de esa institución, ingresando a este enlace que indica la hora oficial.

El cambio de hora no es para todo Chile

Este ajuste aplica para la mayor parte del territorio nacional, donde es obligatorio y se implementa de forma simultánea.

Sin embargo, hay excepciones. Las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena no realizan esta modificación, ya que mantienen su huso horario actual durante todo el año.

En el caso del territorio insular, el cambio se realiza en un horario distinto. En Isla de Pascua y en Isla Salas y Gómez, el ajuste debe hacerse a las 22:00 horas del sábado, momento en que el reloj pasa a marcar las 23:00 horas.

De esta manera, el llamado es a estar atentos y efectuar el cambio a tiempo para evitar confusiones en la jornada siguiente, considerando que el nuevo horario comenzará a regir de inmediato.

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