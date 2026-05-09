Ley 40 horas: ¿Cuándo vuelve a reducirse la jornada laboral?

05 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Este año se realizó la segunda reducción horaria laboral correspondiente a la Ley 40 Horas, que comenzó a regir en el gobierno del expresidente Gabriel Boric y que se ha hecho de manera gradual.

Desde el 26 de abril de 2026 se redujo la jornada laboral de trabajadoras y trabajadores a 42 horas.

¿Cuándo vuelve a reducirse la jornada laboral?

Según el cronograma de reducción gradual de las horas de trabajo, aún queda una reducción pendiente en la jornada de las trabajadoras y los trabajadores.

Si todo continúa según la ley, en 2028 se deberían alcanzar las 40 horas de trabajo, y esta será la última vez en que se reduzca la jornada laboral.

¿Quiénes quedan fuera de la reducción por la Ley 40 Horas?

Sin embargo, la ley tiene excepciones, por lo que la reducción de horas no se aplica en todos los trabajos.

Según estipula la misma Ley 40 horas, esta no aplica para trabajadores del sector público, ya que solo rige para quienes se contratan bajo el Código del Trabajo.

Por tanto, los funcionarios a honorarios, de contrata o de planta no están incluidos debido a que su vínculo laboral se rige por el Estatuto Administrativo.

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