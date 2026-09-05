Confirmado | Cuánto cuesta viajar en auto de Santiago a La Serena en 2026: peajes, bencina y el total antes de Fiestas Patrias

05 sept. 2026 - 00:12 hrs.

Con la actualización de tarifas en los peajes concesionados y las variaciones en el precio de los combustibles, planificar el presupuesto de traslado es fundamental antes de salir a la carretera. Si tienes pensado desplazarte en vehículo particular hacia la Región de Coquimbo, conoce aquí el detalle de gastos en peajes y bencina para viajar entre Santiago y La Serena.

El recorrido contempla una distancia aproximada de 472 kilómetros a través de la Ruta 5 Norte, pasando por las concesiones de Autopista del Aconcagua (Santiago - Los Vilos) y Ruta del Elqui (Los Vilos - La Serena).

¿Cuánto se gasta en peajes de Santiago a La Serena?

A lo largo del trayecto se deben atravesar seis plazas de peaje troncal obligatorias. La distribución y tarifas para vehículos livianos (autos, camionetas y SUV) son las siguientes:

Troncal Lampa (km 26): $900

Troncal Las Vegas (km 89): $2.900

Troncal El Melón (km 127): $2.900

Troncal Pichidangui (km 193): $2.900

Troncal Sur / Angostura de Gálvez (km 283): $4.250

Troncal Norte / Tongoy - Cerrillos Bajos (km 409): $4.250

De esta manera, el gasto por concepto de peajes se desglosa en:

Solo ida: $18.100

Ida y vuelta: $36.200

¿Cuánto cuesta la bencina para ir a La Serena?

Para calcular el gasto en combustible se considera un rendimiento promedio estándar de carretera de 12 km/litro, lo que implica un consumo estimado de 39,3 litros por sentido (78,6 litros para el viaje redondo):

Gasolina de 95 octanos ($1.500 por litro): $59.000 solo ida y $118.000 en el viaje de ida y vuelta.

Gasolina de 93 octanos ($1.450 por litro): $57.033 solo ida y $114.066 ida y vuelta.

Si conduces un vehículo compacto o de mayor eficiencia con rendimiento de 14 km/l, el gasto en bencina 95 baja a $50.571 por sentido ($101.142 ida y vuelta). En cambio, para camionetas o vehículos de mayor cilindrada (10 km/l), el consumo sube a $70.800 por tramo ($141.600 en total).

Costo total: ¿Cuánto dinero se necesita para el viaje?

Sumando el valor fijo de los peajes y el combustible de 95 octanos para un vehículo de rendimiento promedio (12 km/l), el presupuesto estimado es:

Solo ida: $77.100

Ida y vuelta: $154.200

(Si utilizas bencina de 93 octanos, el costo consolidado de ida es de $75.133 y de $150.266 para ida y regreso).