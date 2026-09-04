Al menos dos muertos y 58 heridos deja fuerte explosión en dependencia militar en Bolivia

04 sept. 2026 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos dos muertos y 59 heridos dejó este viernes una fuerte explosión en un recinto militar que almacenaba pirotécnicos en Bolivia y cuyas causas se investigan, informó en un nuevo balance la policía.

En el lugar "se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas", dijo a la prensa el coronel policial Roger Roca, vocero de la institución. Además, aseguró que otras siete personas se reportaron como desaparecidas.

La explosión

La intensa detonación ocurrió alrededor de las 14:30 horas locales en Viacha, a 30 km de La Paz. La densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad quedó grabada en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

"Hasta este momento tenemos confirmadas 58 personas heridas: 52 civiles y 6 miembros del personal militar", señaló el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en Facebook. Posteriormente, el número ascendió a 59.

Según la autoridad, en el recinto se almacenaba material pirotécnico y se dispuso una investigación para precisar las causas de la explosión, así como las responsabilidades.

"En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación", agregó Justiniano.