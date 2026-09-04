Volcán Villarrica entra en Alerta Amarilla por aumento de sismicidad y posible ascenso de lava

04 sept. 2026 - 20:46 hrs.

¿Qué pasó?

El volcán Villarrica volvió a mostrar signos de inestabilidad y las autoridades decidieron mover las fichas de prevención. Durante la tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) cambió el estado del macizo de Verde a Alerta Amarilla, motivado por un aumento sostenido en los sismos internos que se venía registrando desde agosto.

En las últimas semanas, los equipos de monitoreo en la zona observaron varias señales claras en la cumbre: pequeñas explosiones, expulsión de rocas, resplandor nocturno y un alza de temperatura dentro del cráter. Para los especialistas, este patrón indica que el lago de lava del volcán toma fuerza y comenzó a subir hacia niveles más superficiales.

Contención en la cumbre y revisión de equipos

Por ahora, el material que lanza el volcán cae únicamente en el sector alto de la montaña. Sin embargo, en el organismo técnico prefieren no confiarse y advierten que podrían ocurrir nuevos eventos de igual o mayor intensidad. Para no perder detalle de lo que pasa en el interior, cuadrillas en terreno subirán al flanco oeste a realizar mantención a los micrófonos de infrasonido que miden la presión interna.

El cambio de escenario obligó a mover los protocolos en las comunidades cercanas. Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva para Pucón, Villarrica y Curarrehue en La Araucanía, además de Panguipulli en la Región de Los Ríos.

La medida permitirá a los equipos de emergencia monitorear las cercanías del volcán y coordinar respuestas rápidas con los municipios, en una zona acostumbrada a convivir con la actividad del Villarrica.