Kast entrega apoyo de Chile a Argentina por Malvinas y Milei anuncia sanciones contra empresas que operen en las islas

04 sept. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, reafirmó el jueves el respaldo de Chile al reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, durante la visita del mandatario argentino, Javier Milei, a Santiago.

Ambos jefes de Estado sostuvieron una reunión en La Moneda, luego de participar en el Foro Madrid. Tras el encuentro, la Presidencia de Chile informó que ambos mandatarios constataron el "excelente estado de la relación bilateral y el alto nivel de coincidencias existente entre ambos Gobiernos", además de coincidir en la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes.

Kast respalda a Argentina por las Malvinas

En ese contexto, Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los "legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

El mandatario chileno también ratificó la "necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".

Milei anuncia sanciones por operaciones en Malvinas

La declaración de Kast se conoció el mismo día en que Milei anunció nuevas medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Malvinas.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el Presidente argentino afirmó que su Gobierno "procederá a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina".

Además, anunció que firmará un decreto para acelerar las sanciones contra compañías, accionistas, directivos y proveedores vinculados con operaciones en el archipiélago, junto con el envío al Parlamento de un proyecto para endurecer las penas.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", sostuvo Milei.

Nueva base naval en Tierra del Fuego

El mandatario argentino también anunció la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, mediante un decreto que ampliará los recursos del Ministerio de Defensa.

"Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", afirmó Milei.

Milei también aseguró que existen "vientos de cambio favorables" para el reclamo argentino, luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que no descarta revisar la posición histórica de Washington respecto de la disputa entre Argentina y Reino Unido.

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