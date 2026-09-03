Detienen a mujer acusada de incitar a atentar contra Kast en publicación de Instagram

03 sept. 2026 - 21:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 32 años fue detenida este jueves en Lampa, luego de ser investigada por una publicación en Instagram que, según los antecedentes de la Fiscalía, habría incitado a terceros a atentar contra la vida del Presidente José Antonio Kast.

La investigación fue desarrollada por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Valdivia, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Las amenazas

El caso se originó a partir de una publicación realizada en el perfil oficial de Instagram del Mandatario. Las diligencias permitieron establecer la presunta autoría del mensaje, además de identificar a la mujer y ubicar su domicilio en la comuna de Lampa.

Con los antecedentes reunidos, los detectives ejecutaron una orden de entrada, registro, incautación y detención en el domicilio de la investigada. Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias.

“El contexto de la amenaza se produjo mediante medios digitales que incitaban a atentar contra el Presidente de la República. Esta persona fue detenida y trasladada hasta el tribunal de garantía correspondiente”, señaló el comisario Gonzalo Montecinos.

La mujer fue llevada hasta el Juzgado de Garantía de Colina, donde se controló su detención y posteriormente fue formalizada por el delito de amenaza de atentados contra la autoridad

Quedó con arraigo nacional

El fiscal Gonzalo Álvarez informó que el tribunal fijó un plazo de investigación de 30 días y decretó arraigo nacional, además de prohibirle acercarse al Presidente y comunicarse con él a través de medios telemáticos.

“Se estableció un plazo de investigación de 30 días y se decretaron por el tribunal medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de aproximarse a la víctima. Del mismo modo, se estableció la prohibición de efectuar comunicaciones a través de medios telemáticos con esta”, detalló el persecutor.