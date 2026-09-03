"A no rendirse, porque esta batalla la vamos a ganar": Presidente Kast visita a alcalde White tras recibir amenazas de muerte

03 sept. 2026 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast visitó este jueves al alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien ha enfrentado días complejos producto de amenazas de muerte vinculadas al crimen organizado.

Durante la actividad, el Mandatario entregó su respaldo al jefe comunal y aseguró que el Estado utilizará todas sus herramientas para enfrentar a las bandas criminales y proteger a las autoridades y vecinos.

“Nadie merece vivir con miedo. Y el crimen organizado busca siempre amenazar, intimidar. Y cuando lo logran, ganan, pero esta batalla no la van a ganar”, afirmó Kast.

El Presidente sostuvo que una de las principales demandas de los ciudadanos actualmente es contar con mayor seguridad y destacó el trabajo que realizan las policías y el Ministerio Público.

“Y lo que hoy día los vecinos, no solo de San Bernardo, sino que a lo largo de todo Chile piden, es más seguridad. Y en eso estamos trabajando, impulsando distintos cuerpos legales, con debates legítimos”, señaló.

Kast: “Se van a encontrar con el Estado”

Kast también abordó el trabajo contra el crimen organizado y aseguró que quienes amenacen a autoridades o vecinos serán perseguidos.

“Como digo, ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado. Se van a encontrar con el Estado, con toda la fuerza del Estado para encontrar, poner a disposición de los tribunales y ojalá condenar a largo tiempo a aquellos que osen amenazar a una autoridad o a un vecino”, sostuvo.

“Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los van a condenar. Esta batalla la vamos a ganar”, enfatizó.

Finalmente, Kast reiteró su respaldo al alcalde White y a la comunidad de San Bernardo.

“Así que a todos, porque acompañan al alcalde, muchas gracias, y como les digo, a no rendirse, porque esta batalla la vamos a ganar”, cerró.

White: “No podemos escondernos y dar un paso atrás”

Por su parte, el alcalde Christopher White agradeció la presencia del Presidente y de las distintas autoridades que llegaron hasta la comuna.

“Para nosotros, efectivamente, han sido días difíciles. He pedido una conversación personal con el Presidente, donde en esa conversación hemos planteado las visiones que podemos tener de sociedad, las problemáticas que se viven día a día, y saliendo de esa puerta tenemos un objetivo común, que es perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo”, afirmó.

White señaló que la situación que le ha tocado vivir debe convertirse en una oportunidad para fortalecer las medidas contra el delito y poner en perspectiva los problemas que enfrentan diariamente los vecinos.

“Pero lo que no podemos hacer es escondernos y dar un paso atrás. Tendremos que tomar nuevas medidas, tendremos que tomar con criterio algunas acciones, pero en ningún caso retroceder o escondernos”, sostuvo.

El alcalde también agradeció el respaldo del Gobierno, la Fiscalía, Carabineros, la PDI y los vecinos que realizan denuncias.

“Este es un precedente que tiene que darnos la fuerza, la fortaleza y los aprendizajes para que Chile siga siendo el país que aún es, un país que puede enfrentar al crimen organizado si es capaz de unirse y trabajar en equipo”, concluyó.