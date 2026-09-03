Aprueban bono de $30 mil por niño y amplían beneficiarios: Revisa quiénes recibirán el aporte

03 sept. 2026 - 10:00 hrs.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que otorga un bono extraordinario de $30.000 para la niñez. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca aliviar el impacto económico del alza en el costo de la vida en miles de familias chilenas.

Este aporte económico se asignará de manera automática y sin necesidad de postulación, utilizando los datos que ya consolida el Estado.

¿Quiénes reciben el bono de $30 mil?

El beneficio contempla tres grandes grupos de causantes:

Niños y niñas menores de 13 años

El aporte principal está dirigido a todos los niños y niñas menores de 13 años y que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Recién nacidos (hasta marzo de 2027)

Tras los cambios propuestos por el Gobierno durante la tramitación de la ley, el bono se amplió para incluir a los bebés que nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027.

Requisito: Que la madre forme parte del 80% del RSH.

Cobro: El bono se asignará directamente a la madre registrada en la inscripción de nacimiento del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Niños y niñas en familias de acogida

Se incluyó formalmente a todos los menores de 13 años que se encuentren integrados en alguna modalidad de cuidado alternativo familiar. Esto abarca:

Acogida en familia extensa.

Acogida en familias de confianza.

Familias de acogida externas debidamente acreditadas.

Para este grupo en particular, no se exigirá el requisito de vulnerabilidad socioeconómica, garantizando la cobertura universal dentro del sistema de protección.

Ampliación de cobertura y seguimiento

La inclusión de los recién nacidos y los menores bajo sistemas de acogida sumará a más de 79.000 nuevos beneficiarios a nivel nacional.

Adicionalmente, el texto legal incorpora una indicación que exige a la Subsecretaría de Evaluación Social enviar informes mensuales a la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado.

Este reporte dará cuenta detallada del número de causantes, pagos concretados, montos pendientes y las gestiones operativas para asegurar el correcto otorgamiento del beneficio.

Luego de completar su tramitación en el Congreso, la ley quedó lista para ser promulgada, por lo que se espera que la ayuda empiece a ser entregada próximamente a las familias beneficiarias.

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