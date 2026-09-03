Bonos para adultos mayores en septiembre: Revisa los beneficios disponibles para la tercera edad

03 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Septiembre está marcado por las Fiestas Patrias y también trae consigo varios beneficios estatales dirigidos a proteger el bolsillo de las personas de la tercera edad. El Estado dispone de diversos aportes económicos automáticos y postulables enfocados en pensionados y adultos mayores.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

Es el aporte más esperado de septiembre. Para este año, el monto base del Aguinaldo de Fiestas Patrias es de $25.280 por pensionado. Además, este pago se incrementa en $12.969 por cada carga familiar debidamente acreditada al 31 de agosto de 2026.

Quiénes lo reciben: Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), AFP que perciban Pensión Garantizada Universal (PGU) o Aporte Previsional Solidario, ex Cajas de Previsión, Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y Mutualidades.

Cómo se cobra: Se deposita automáticamente junto con la pensión del mes de septiembre, sin trámites ni postulaciones.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Como parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones, la PGU experimenta un nuevo incremento a contar de este mes.

Nuevo monto: El monto máximo de la PGU alcanza un nuevo tope de $250.275 mensuales .

. Quiénes acceden al aumento en septiembre: Este segundo tramo de incremento contempla a los beneficiarios de la PGU que tengan 75 años o más durante septiembre de 2026. Para quienes ya reciben la pensión y cumplen el requisito de edad, el ajuste se aplica de forma automática.

durante septiembre de 2026. Para quienes ya reciben la pensión y cumplen el requisito de edad, el ajuste se aplica de forma automática. Nuevos grupos incorporados: La medida incluye a nuevos sectores como beneficiarios de leyes de reparación (Rettig, Valech, exonerados, pensiones de gracia) y pensionados de montepío de Capredena o Dipreca que cumplan los requisitos.

Próximos tramos: Quienes cumplan 75 años con posterioridad recibirán el reajuste desde el mes en que alcancen dicha edad, mientras que en septiembre de 2027 el nuevo monto se extenderá al tramo general de 65 años o más.

Bono por Hijo

Este beneficio económico está destinado a las mujeres que son madres (biológicas o adoptivas) y se paga una vez que la mujer cumple 65 años y se pensiona. Genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y se calcula con base en el ingreso mínimo vigente al momento del nacimiento.

Bono de Bodas de Oro

Dirigido a los cónyuges que cumplan 50 años de matrimonio y pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH). El monto supera los $420.000 repartidos en partes iguales para ambos cónyuges y se puede solicitar durante todo el año en que se cumpla el aniversario.

¿Cómo verificar si tienes pagos pendientes?

Para consultar si eres beneficiario de alguno de estos aportes o si registras acreencias no cobradas, puedes ingresar al sitio oficial de ChileAtiende (www.chileatiende.cl) e introducir tu RUT. Recuerda que el Aguinaldo de Fiestas Patrias y la PGU se pagan de forma directa en tu cuenta bancaria registrada o en el punto presencial habitual de cobro.

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