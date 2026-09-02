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Teletón busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales disponibles a lo largo de Chile

La Teletón abrió nuevos procesos de selección para contratar profesionales y personal técnico en sus distintos institutos de rehabilitación a lo largo de Chile. Las convocatorias abarcan desde puestos en el área de la salud y la educación hasta roles operativos y de mantención, distribuidos en varias ciudades del país.

Ofertas laborales disponibles

Entre los puestos requeridos y sus respectivas jornadas semanales se encuentran:

  • Educador/a Diferencial o Psicopedagogo/a – Arica (40 horas semanales)
  • Reemplazo Técnico en Mantención – Santiago (42 horas semanales)
  • Reemplazo Fonoaudiólogo/a – Valparaíso (40 horas semanales)
  • Técnico Superior en Enfermería – Ñuble (42 horas semanales)
  • Psicólogo/a – Ñuble (40 horas semanales)
  • Asistente Social – Ñuble (40 horas semanales)
  • Terapeuta Ocupacional – Ñuble (40 horas semanales)
  • Kinesiólogo/a – Ñuble (40 horas semanales)
  • Auxiliar de Ruta – Valdivia (42 horas semanales)
  • Encargado de Mantención – Puerto Montt (42 horas semanales), entre otros.
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¿Cómo postular a las ofertas laborales de Teletón?

Para ingresar a los procesos de selección, los interesados deben realizar la postulación de forma digital a través del portal oficial de empleos de la institución (haz clic aquí) o en plataformas de reclutamiento asociadas.

En estos sitios es posible adjuntar el currículum actualizado, verificar los requisitos específicos de cada perfil y enviar los antecedentes para la sede correspondiente.

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Dentro de cada oferta laboral, los interesados podrán encontrar datos como el perfil deseado y el plazo límite de postulación.

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