Teletón busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales disponibles a lo largo de Chile

02 sept. 2026 - 18:00 hrs.

La Teletón abrió nuevos procesos de selección para contratar profesionales y personal técnico en sus distintos institutos de rehabilitación a lo largo de Chile. Las convocatorias abarcan desde puestos en el área de la salud y la educación hasta roles operativos y de mantención, distribuidos en varias ciudades del país.

Ofertas laborales disponibles

Entre los puestos requeridos y sus respectivas jornadas semanales se encuentran:

Educador/a Diferencial o Psicopedagogo/a – Arica (40 horas semanales)

Reemplazo Técnico en Mantención – Santiago (42 horas semanales)

Reemplazo Fonoaudiólogo/a – Valparaíso (40 horas semanales)

Técnico Superior en Enfermería – Ñuble (42 horas semanales)

Psicólogo/a – Ñuble (40 horas semanales)

Asistente Social – Ñuble (40 horas semanales)

Terapeuta Ocupacional – Ñuble (40 horas semanales)

Kinesiólogo/a – Ñuble (40 horas semanales)

Auxiliar de Ruta – Valdivia (42 horas semanales)

Encargado de Mantención – Puerto Montt (42 horas semanales), entre otros.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de Teletón?

Para ingresar a los procesos de selección, los interesados deben realizar la postulación de forma digital a través del portal oficial de empleos de la institución (haz clic aquí) o en plataformas de reclutamiento asociadas.

En estos sitios es posible adjuntar el currículum actualizado, verificar los requisitos específicos de cada perfil y enviar los antecedentes para la sede correspondiente.

Dentro de cada oferta laboral, los interesados podrán encontrar datos como el perfil deseado y el plazo límite de postulación.

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