¿Cuándo es la Teletón 2026? Anatel y la fundación lanzaron oficialmente la campaña de este año

06 ag. 2026 - 16:13 hrs.

Este jueves se dio el puntapié inicial para una de las cruzadas solidarias más emblemáticas del país. En una transmisión conjunta de los canales agrupados en Anatel, se lanzó oficialmente la campaña de la Teletón 2026, marcando el inicio de la cuenta regresiva para el evento que busca movilizar a todo Chile.

Con la presencia de animadores de los distintos canales de televisión, familias, trabajadores y deportistas paralímpicos, la jornada sirvió para presentar el eslogan de este año, "Súmate a lo que nos une", además del spot oficial y el embajador que liderará la motivación en todo el territorio nacional.

¿Cuándo se realiza la Teletón 2026?

La edición de este año de las 27 horas de amor se llevará a cabo el próximo viernes 6 y sábado 7 de noviembre.

Serán 90 días de campaña previa antes de llegar a las jornadas de transmisión televisiva, las cuales culminarán con el tradicional cierre en el Estadio Nacional.

Durante la ceremonia, el fundador de la causa, Don Francisco, envió un mensaje en video desde Estados Unidos para destacar el sentido colectivo de la cruzada. "La Teletón ha sido la obra de mucha gente, no de una sola persona. La hemos construido entre todos: las familias, los profesionales, los voluntarios, los medios y cada una de las personas que decide tender una mano".

El nuevo embajador y las novedades de la campaña

El rostro infantil y embajador oficial de esta edición es Iaán Calderón, un niño paciente del instituto apasionado por el idioma inglés y fanático del personaje Sonic. El menor será el encargado de recorrer el país para incentivar la participación ciudadana junto a la mascota oficial, Teletín.

La jornada de lanzamiento también incluyó la presentación del himno oficial, interpretado por Princesa Alba y Sinaca, acompañadas por el coro de niños de la institución.

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