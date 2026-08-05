Cata Vallejos responde con todo a Claudia Schmitd tras críticas a su rostro: "Se sienten con el derecho de afirmar cosas falsas"

05 ag. 2026 - 18:42 hrs.

La participación de Cata Vallejos en la final de Miss Universo Chile 2026 sigue dando que hablar luego de que terminara entre las tres finalistas del certamen. Esta vez, la influencer respondió públicamente a Claudia Schmidt, luego de que la panelista la criticara por supuestas intervenciones estéticas en su rostro.

La ácida crítica de Claudio Schmidt

Todo ocurrió en el programa Zona de Estrellas, donde analizaron el desempeño de la ex Calle 7 en el certamen. En ese contexto, el estilista Javier Fernández sostuvo que Vallejos se habría puesto relleno en pómulos, mentón, carillas y bótox.

Luego, Schmidt comentó que "Cata era una chica muy linda, con su estilo propio, pero ahora con todas estas intervenciones que se ha hecho, pasó a ser una más".

Las críticas fueron más allá tras cuestionar su participación en las preguntas de actualidad: "Siento que no se preparó, porque una mujer como ella, con los años que lleva en el medio, no podía responder de esa manera y eso a mí me parece que es falta de preparación".

La respuesta de Cata Vallejos

El fragmento con las declaraciones fue publicado por una cuenta de espectáculos en Instagram, plataforma donde la finalista del Miss Universo decidió encarar a la comunicadora y desmentir de manera categórica los dichos sobre su rostro.

"Perdón, ¿qué intervenciones? ¡Por qué se sienten con el derecho de afirmar cosas que no tienen idea y son falsas! Por Dios...", escribió Vallejos en los comentarios de la publicación.

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