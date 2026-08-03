Miss Universo Chile 2026: ¿Quién es la ganadora Dominga López, la "colaboradora" de Kidd Voodoo?

03 ag. 2026 - 09:14 hrs.

Pasada la 01:00 de la madrugada de este lunes, el certamen de Miss Universo Chile 2026 coronó a su nueva soberana. Se trata de Dominga López, la candidata representante de Viña del Mar que conquistó al jurado y que se quedó con la banda nacional.

La joven se impuso en la recta final tras superar a Scarlette Hermosilla (Miss Lo Barnechea), quien obtuvo el segundo lugar, y a Catalina Vallejos (Miss Pucón), que remató en el tercer puesto. Tras el anuncio encabezado por Julio César Rodríguez, Dominga recibió la corona de manos de Inna Moll.

Periodista y con más de ocho años en el modelaje

A sus 24 años, Dominga López destaca por un perfil que combina una sólida formación académica con años de experiencia en el mundo del modelaje.

La viñamarina es licenciada en Comunicación Social y periodista de profesión tras titularse formalmente en 2023. A la par, ha desarrollado su carrera artística con estudios en actuación, teatro y teatro musical, sumado a una trayectoria de más de ocho años en el modelaje publicitario y de alta costura.

Su conexión viral con Kidd Voodoo

Más allá de las pasarelas, el rostro de Dominga ya era familiar para millones de personas en las redes sociales. La comunicadora alcanzó gran popularidad tras interpretar al "Ángel negro" en los videoclips de Kidd Voodoo.

Su participación no solo se limitó a los registros audiovisuales del artista, sino que también llegó a acompañarlo sobre el escenario en diversas presentaciones en vivo.

Rumbo al trono internacional

Tras su triunfo en la pantalla chica, la flamante soberana se alista para representar al país en la 75.ª edición de Miss Universo, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

"Prometo representar a Chile de la mejor manera, es un título que voy a llevar con mucho honor y espero que se sientan representados por mí", expresó emocionada la nueva reina de belleza, agregando que trabajará enfocada en "traer esa segunda corona al país".

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