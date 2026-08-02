EN VIVO: Sigue la final de Miss Universo Chile a través de Mega

02 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 2 de agosto se llevará a cabo la final para definir a la nueva Miss Universo Chile, quien llevará la representación de nuestro país al certamen internacional en Puerto Rico. Y podrás vivirlo en vivo, después de Meganoticias Prime.

Esta noche será la tercera y última del evento de primer nivel para coronar a la nueva reina de belleza nacional, quien buscará conquistar "la isla del encanto".

Las candidatas de las diversas comunas del país se desplegarán por las pasarelas exhibiendo sus mejores looks y con sus mejores respuestas con el objetivo de alcanzar la segunda corona para nuestra nación en la edición internacional que se realizará en noviembre.

El programa contará con la conducción de Julio César Rodríguez y la transmisión comenzará a partir de las 22:15 horas, justo después de Meganoticias Prime.

Otras formas de verlo en vivo

Puedes seguir nuestro React digital en el que estarán Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019; María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos; y Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega.



Además, habrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

Para sintonizar Mega 2 de forma gratuita en tu televisor, solo debes ingresar al menú de configuración, buscar la sección de canales y activar el escaneo o búsqueda automática de señales digitales. Asimismo, la señal se encuentra disponible en las principales cableoperadoras del país.

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