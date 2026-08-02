EN VIVO: Sigue la final de Miss Universo Chile a través de Mega
- Por Meganoticias
Este domingo 2 de agosto se llevará a cabo la final para definir a la nueva Miss Universo Chile, quien llevará la representación de nuestro país al certamen internacional en Puerto Rico. Y podrás vivirlo en vivo, después de Meganoticias Prime.
Esta noche será la tercera y última del evento de primer nivel para coronar a la nueva reina de belleza nacional, quien buscará conquistar "la isla del encanto".
Las candidatas de las diversas comunas del país se desplegarán por las pasarelas exhibiendo sus mejores looks y con sus mejores respuestas con el objetivo de alcanzar la segunda corona para nuestra nación en la edición internacional que se realizará en noviembre.Ir a la siguiente nota
El programa contará con la conducción de Julio César Rodríguez y la transmisión comenzará a partir de las 22:15 horas, justo después de Meganoticias Prime.
Otras formas de verlo en vivo
Puedes seguir nuestro React digital en el que estarán Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019; María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos; y Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega.
Además, habrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.
Para sintonizar Mega 2 de forma gratuita en tu televisor, solo debes ingresar al menú de configuración, buscar la sección de canales y activar el escaneo o búsqueda automática de señales digitales. Asimismo, la señal se encuentra disponible en las principales cableoperadoras del país.
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