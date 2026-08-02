Imágenes muestran el aumento del caudal en el Salto del Laja tras intensas lluvias

02 ag. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país han generado un importante aumento del caudal en el Salto del Laja, dejando una postal marcada por la fuerza del agua.

El escenario coincide con el pronóstico de precipitaciones y fuertes vientos que han afectado a diversas regiones del centro y sur de Chile, donde las autoridades mantienen monitoreo ante posibles consecuencias derivadas del temporal.

El Salto del Laja, ubicado en la región del Biobío, se encuentra en una de las zonas que ha resultado más afectadas por las precipitaciones de los últimos días. El aumento del caudal ha modificado el paisaje habitual del lugar, dando paso a una imagen que ha llamado la atención tanto de residentes como de visitantes.

Revisa las imagenes

En videos enviados por Felipe Taiba a Meganoticias, se aprecia la intensidad con la que cae el agua y el evidente incremento del caudal en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Pese al aumento del flujo del río, los locales de artesanías y restaurantes del sector continúan funcionando con normalidad.

Además, la afluencia de visitantes ha aumentado durante la jornada, motivados por la curiosidad de observar el fenómeno y la imponente imagen que presenta el Salto del Laja.

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