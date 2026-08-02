Delegado de Cancillería aterriza en Caracas para iniciar la reactivación de las relaciones consulares

02 ag. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, arribó a Caracas para iniciar la reactivación de las relaciones consulares entre nuestro país y Venezuela.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que "en su misión, comenzará una revisión de las gestiones administrativas y operativas que se requieren para iniciar la atención al público, que incluye trámites como la emisión de documentos de identidad y pasaportes, la legalización de certificados y títulos, y la entrega de asistencia consular en emergencias, entre otros".

Además, explicó que el proceso de reanudación de las relaciones implica una serie de reuniones con autoridades venezolanas.

El pasado jueves 30 de julio, los gobiernos de Chile y Venezuela informaron el inicio de una hoja de ruta para avanzar en una normalización progresiva de las relaciones bilaterales, comenzando por la reactivación de las relaciones consulares.

"Contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones", sostuvo el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

El ministro recalcó que "se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado a través de los consulados y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales".

Esta reactivación de las relaciones consulares podría beneficiar a cerca de 25 mil chilenos que viven en Venezuela.

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