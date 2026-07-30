Kast confirma que Chile restablece la relación diplomática con Venezuela: "Comienza una nueva etapa"

30 jul. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de José Antonio Kast anunció la tarde de este jueves el inicio del proceso para restablecer las relaciones bilaterales entre Chile y Venezuela, tras un largo período marcado por tensiones entre ambos países.

"Históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana"

"El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anuncian el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales", comenzó señalando el Ejecutivo en un comunicado.

Como primer paso, las autoridades acordaron reactivar los vínculos consulares, con el objetivo de retomar la atención y protección de sus ciudadanos que viven en ambos países.

A través de una declaración conjunta, ambas naciones señalaron que esta iniciativa busca recuperar los canales de cooperación y se basa en los "históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana" que han unido a sus pueblos.

El proceso estará guiado por el "diálogo constructivo", además de principios como el respeto mutuo, la reciprocidad y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional.

"A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa"

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast, en compañía del canciller Francisco Pérez Mackenna, se refirió a este importante hito en las relaciones bilaterales de Chile.

En primer lugar, le agradeció al ministro de Relaciones Exteriores y al equipo de la Cancillería por lograr "este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela".

Asimismo, valoró "la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta".

"A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico", agregó.

"Hoy es un buen día para Chile y es un buen día para Venezuela", finalizó el Mandatario, para luego retirarse.

Todo sobre Gobierno de Kast