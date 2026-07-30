Julia Fernandes reveló el motivo de su distanciamiento con Lisandra Silva: "Era mucha locura para ella"

30 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Julia Fernandes abrió su corazón y sorprendió al revelar detalles desconocidos de la profunda amistad que la unió a Lisandra Silva, pero que se fue diluyendo con el paso de los años. La brasileña dio a conocer las razones del distanciamiento.

"Empezamos a conversar y conectamos"

Los detalles los dio a conocer en el reality Vecinos al Límite, y todo comenzó con una broma que una participante le hizo sobre sus hábitos para fumar. Entre risas, Julia respondió: "¿Tú puedes creer que la Lisandra Silva dice que yo soy esa tía para sus hijos?", recordando a la tía Selma de Los Simpson.

La brasileña contó que, aunque coincidieron en Doble Tentación, reality emitido por Mega en 2017, la verdadera amistad nació después. "Me la encontré en una fiesta, ella con su marido, el Power Peralta. Y yo, en esa época, con mi novio de muchos años. Empezamos a conversar y como que nos conectamos", recordó.

Con el paso del tiempo, el vínculo se hizo cada vez más fuerte. Incluso recordó que, al salir de un retiro espiritual en una tribu indígena en Brasil, "la primera persona que me llama... fue la Lisandra", iniciando una etapa en la que compartían conversaciones sobre espiritualidad y crecimiento personal.

Julia no escatimó en elogios hacia la modelo cubana. "La Liss fue muy, muy, muy importante en mi vida", aseguró, agregando que posee una energía "muy potente" y que la considera una persona muy especial.

"Yo la amo con mi vida"

Pese a la estrecha amistad, ambas se fueron separando poco a poco. La brasileña, eso sí, aclaró que no se debió a una pelea, sino a que cada una estaba llevando un estilo de vida completamente diferente.

"Yo en cambio... la metralleta por todas partes. Entonces, como que se alejó de mí porque sentía que yo estaba con la energía muy mezclada", reconoció. "Era mucha locura para ella", dijo entre risas.

Pese al distanciamiento, Julia dejó claro que el cariño sigue intacto con un categórico: "Yo la amo con mi vida".

"Siempre estaré contigo, amiga"

Irónicamente, Julia pronunció estas palabras sin saber que Lisandra será una de las próximas participantes en ingresar al reality. Considerando el desfase, ambas ya se tienen que haber reencontrado al interior.

Tras la reciente muerte del padre de la cubana, Fernández le dedicó una emotiva publicación en Instagram: "Amiga mía... mi luz... este post es solamente para agradecer a Dios por haberte encontrado... por el ser humano iluminado que eres y la gran mujer que tío Carlos Silva crió con tanto amor".

"Podemos discutir a veces como todos los buenos amigos, pero sepa que siempre estaré contigo, amiga. Gracias por cambiar mi vida para mejor. Gracias por tus enseñanzas y tu alegría. Fuerza en este momento. Te amo", agregó.

Todo sobre Lisandra Silva